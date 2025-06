Ufo’s spotten: dit is waar mensen hun bevindingen delen

Kenneth Arnold

Verder is er weinig wat je kunt doen. Je kunt kijken of het vaker te zien is, zeker als je bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek terugkomt. Je kunt er ook voor kiezen iemand mee te nemen, die ook kan kijken of hij/zij iets ziet. Plus, het is wel zo gezellig. Het zal niet de eerste keer zijn dat meerdere mensen een melding maken van een UFO: op vliegbasis Soesterberg zagen twaalf militairen in 1979 een UFO boven de basis. Eerder, in 1974, zagen meerdere mensen in Gorredijk mysterieuze lichten in de lucht. En wat Kenneth Arnold toch moet hebben gezien in 1947: daarover doen nog steeds de wildste verhalen de ronde.