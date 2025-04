Starliner-astronauten doen boekje open over vlucht naar ISS

Butch en Suni

Op dat moment leek er weinig mis, behalve dat Butch bezorgd was over hoe het vehikel reageerde op de aandrijving. Er zijn 28 drijvers en die zitten in vier ‘cilinders’ op het vaartuig. Hij had dat ook voor vertrek al aangegeven, dat dat zijn grootste zorg was, mede omdat er in eerdere missies al problemen mee waren. Butch zegt: “Want in mijn hoofd had ik: ‘Als we de stuwraketten kwijt zijn, kunnen we in een situatie terechtkomen waarin we in de ruimte zijn en er geen controle over hebben. En oh jee, wat gebeurde er? We verloren de eerste stuwraket.”

Wat volgt is een technisch verhaal, maar terwijl ze dichterbij het docken aan het ISS kwamen, verloren ze de tweede stuwraket. Wilmore had het toen al handmatig overgenomen. Hij wist op dat moment dat hij niet meer de bekende zes graden controle had: dat je dus zowel vooruit, achteruit, omhoog, naar beneden, links, rechts, en meer kunt. In principe moest op dat moment het docken aan het ISS worden gestopt. Hij was blij dat er veel mensen op aarde waren die al bezig waren om de regel te bespreken, want het werd ingewikkeld.

Butch: “We zijn twee stuwraketten aan de onderkant kwijt. Je kunt vier stuwraketten verliezen, als ze boven en onder zijn, maar je hebt nog steeds de twee aan deze kant, dan kun je nog steeds manoeuvreren. Maar als je stuwraketten verliest in off-orthogonaal, de onderkant en de bakboord, en je hebt alleen stuurboord en bovenkant, dan kun je dat niet besturen. Het is off-axis. Dus ik analyseer dit allemaal in mijn hoofd, omdat ik het systeem begrijp. En we zijn twee van de onderste stuwraketten kwijt. We zijn een bakboord stuwraket kwijt. We zijn al voorbij het punt waarop we zouden vertrekken en nu heb ik handbediening. En wat is de besturing traag. Vergeleken met de eerste dag is het niet hetzelfde ruimteschip. Kan ik de controle behouden? Ja, dat kan ik. Maar het is niet hetzelfde.”