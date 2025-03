Plons! Astronauten Suni en Butch zijn terug van lang weggeweest

Astronauten weer veilig thuis

De landing werd wat prettiger gemaakt met verschillende parachuten, voor een enigszins zachte aanraking met het water. De astronauten werden vervolgens uit het ruimtevaartuig gehaald, wat uiteraard minder eenvoudig is dan het bij een toeristisch ruimtereisje is: deze mensen hebben maanden in een gewichtsloze ruimte geleefd, dus hun lijf kan onze zwaartekracht niet meteen goed aan. Een boot kwam dus om de astronauten uit de Crew Dragon te ‘laden’ en vervolgens worden ze naar een NASA-verblijf in Houston gevlogen om hun gezondheid te onderzoeken voordat ze verder iets mogen doen.

Het moet voor NASA een enorme opluchting zijn dat de astronauten goed en wel zijn teruggekeerd. Ze waren tijdens die 9 maanden -behalve op hun heenreis- niet in uitzonderlijk levensgevaar, maar het is toch wel spannend om ‘gestrand’ te zijn in de ruimte, zeker als dat zoveel langer is dan je van tevoren had verwacht. De persoon die je een weekje je goudvis of hond toevertrouwde moet ineens een stuk langer huisdiersitten. Om nog maar te zwijgen over het missen van geliefden. Tegelijkertijd zijn Suni en Butch doorgewinterde astronauten die van de hoed en de rand weten. Glimlachend zaten ze dan ook in de capsule na een geweldige reis. En dat er dan ook nog dolfijnen zijn die je welkom heten, maakt het natuurlijk helemaal af.

Ze zijn trouwens niet de astronauten met de langste ruimtereis op hun naam, want dat is de Kosmonaut Valeri Polyakov die maar liefst 437 dagen in de ruimte spendeerde. Als we over vele jaren eindelijk naar Mars gaan, dan zal dit record waarschijnlijk al snel worden verbroken: de reis ernaartoe en terug is waarschijnlijk bij elkaar al een jaar, als alles goed gaat.