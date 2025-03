De gestrande astronauten kunnen naar huis

Reden voor NASA om te kiezen voor SpaceX om de twee naar huis te brengen. Dat was nog wel wat geschuif: bepaalde missies staan al heel lang vast. Uiteindelijk is het gelukt om de Crew 10-missie te laten plaatsvinden in deze maand en hiermee de astronauten mee te nemen. Eigenlijk zou die missie eerder deze week vertrekken, maar dat is niet gelukt. Het werd later deze week en inmiddels kunnen we vertellen dat het SpaceX-ruimtevaartuig gedockt is aan het ISS.

Suni en Butch naar huis

De missie kon in eerste instantie niet vertrekken omdat er problemen waren op het lanceerplatform. Dat was wel sneu: de Russische, Japanse en Amerikaanse astronauten die met Crew-10 weggingen zaten er al helemaal klaar voor toen de missie op het laatste moment voor dat moment werd geannuleerd. Gelukkig kon het relatief snel worden gefikst en ging het ruimtevaartuig om middernacht van vrijdag op zaterdag toch nog de lucht in, om vervolgens deze zondag aan te docken.