Het duurt NASA te lang: zorgt dat astronauten eerder terugkomen

Het is niet zozeer omdat Butch en Suni per se eerder naar huis willen: het is vooral omdat het een nogal politiek spel begint te worden rondom de astronauten. President Donald Trump zei: “Ik heb Elon Musk en SpaceX zojuist gevraagd om de 2 dappere astronauten te ‘gaan halen’ die door de regering Biden zo goed als in de steek zijn gelaten in de ruimte. Ze wachten al maanden op het ruimtestation. Elon zal snel onderweg zijn. Hopelijk zijn ze allemaal veilig. Veel succes.”

Politiek spel

Elon Musk was dat, niet geheel verrassend, roerend met hem eens. Wat ook helpt bij het vervroegen van het ophalen van de astronauten is dat voedsel en water op beginnen te raken: de aanwezigen op het ISS moeten bevoorraad worden. Nu zal het geen zaak van leven op dood worden, maar in tegenstelling tot hier op aarde kun je in de ruimte nu eenmaal niet snel iets kweken of iets vinden om te eten: er is dus wel degelijk een belangrijke deadline om in de gaten te houden. NASA lijkt die uiterste deadline zeker niet te willen bereiken en haalt de gestrande astronauten dus toch eerder terug: als het de wisseltruc met ruimtevaartuigen in ieder geval goed en wel kan uitvoeren.