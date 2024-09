Boeing Starliner moet deze week naar huis, maar maakt raar geluid

Boeing Starliner komt deze week met hangende pootjes terug naar aarde. Althans, dat is de bedoeling. Nu blijkt dat het ruimtevaartuig een vreemd pulserend geluid maakt. Astronaut Barry Wilmore maakte hiervan melding bij NASA.

Starliner huilt

Hij belde NASA op om hulp, nadat Starliner een herhalend geluid begon te maken. Het klinkt als sonar en blijkbaar is het niet makkelijk uit te schakelen. Starliner ligt momenteel nog gedockt aan het ISS, waar het een paar maanden geleden semi-succesvol de astronauten Barry Wilmore en Suni Williams afleverde. Semi, want er bleken tijdens de eerste bemande vlucht toch veel problemen te ontstaan. Een heliumlek bijvoorbeeld, maar ook de uitval van 5 van de 28 aandrijfmotoren. Eén ervan is tot op heden nog steeds niet gefikst, terwijl er nu dus ook nog dit vreemde geluidsprobleem bij is gekomen.

Starliner crew reports hearing strange "sonar like noises" emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq — SpaceBasedFox 𝖕𝖊𝖗𝖎𝖌𝖊𝖊𝖆𝖊𝖗𝖔.𝖈𝖔𝖒 (@SpaceBasedFox) September 1, 2024

NASA heeft door al die problemen besloten dat Suni en Barry op een veiligere manier naar huis moeten komen, namelijk met een Crew Dragon van SpaceX. Goed nieuws voor de veiligheid, slecht nieuws voor de familie van de astronauten. Ze kunnen door de SpaceX-missie pas vanaf februari 2025 terug naar aarde. En dan te bedenken dat hun missie eigenlijk zou betekenen dat ze een weekje op het ISS zouden vertoeven. Nu wordt dat bijna driekwart jaar.

Deze week naar aarde

Terug naar de Starliner, want die zou na het besluit van NASA om SpaceX in te zetten leeg naar huis terugkeren. Dat is nog steeds de bedoeling, maar de vraag is of dat deze week volgens de planning kan nu dat geluid zich voordoet. Het komt uit de speaker in de Starliner. Tegelijkertijd hoeft het geen reden te zijn om het gevaarte niet terug naar aarde te sturen: er zit immers toch niemand in om het te horen. Waarschijnlijk is 6 september nog steeds de datum waarop Starliner wordt ontdokt en naar aarde terugkeert.

Suni en Barry blijven dus nog even, want ze gaan met een SpaceX-missie mee. Die missie zou in eerste instantie door vier astronauten worden uitgevoerd die vers vanaf aarde kwamen, maar twee ervan hebben hun zetel nu moeten opgeven voor de twee gestrande astronauten. Dat betekent wel dat ze een tegenprestatie moeten leveren: ze moeten meedoen aan de missie. Dat is dan ook waardoor ze niet eerder naar huis kunnen gaan. Gelukkig zijn het doorgewinterde astronauten, dus moet dat geen probleem voor ze zijn, al is het natuurlijk wel ineens een heel lange tijd zonder familie.