Samsung verbiedt gebruik ChaGPT na datalek

Vooralsnog, zo blijkt uit een memo die ingezien is door Bloomberg, lijkt het verbod tijdelijk. Samsung is nu van plan om regels voor het gebruik van AI-tekstgenerators op te stellen. Uiteraard vooral om te zorgen dat door het gebruik van ChatGPT niet nog meer geheime data en broncodes op straat komen te liggen.

In dit geval ging het om medewerkers die ChatGPT gevraagd hadden om geheime databroncode te controleren op fouten. Een andere medewerker van Samsung schakelde de AI-tool in om bepaalde broncode te optimaliseren. En weer een collega liet ChatGPT een verslag van een vertrouwelijke vergadering uitwerken aan de hand van opnames.

Niet meer te stoppen

Een (tijdelijk) verbod op tools zoals ChatGPT en andere AI-tekstgenerators, is misschien verstandig om medewerkers en andere gebruikers te instrueren en richtlijnen of regels voor het gebruik op te stellen. Maar, deze AI-tools zijn niet meer te stoppen.

Toch is er wel volop discussie over de mogelijk negatieve impact die deze vorm van AI kan hebben op ons dagelijkse leven en de privacy. In Italië is het gebruik van ChatGPT daarom al door de overheid verboden. In Ieder geval totdat OpenAI aan bepaalde, met name privacy gerelateerde, voorwaarden voldoet.