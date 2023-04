Italiaans ChatGPT verbod ‘inspireert’ andere Europese landen

VPN trucje

OpenAI heeft intussen nog niet gereageerd op deze nieuwe ontwikkelingen in andere Europese landen. Het heeft ChatGPT (voorlopig) in Italië wel offline gehaald.

In hoeverre en verbod op het gebruik van ChatGPT, als dat door landen individueel opgelegd wordt, ervoor gaat zorgen dat de AI-tekstgenerator ook echt van het toneel verdwijnt, valt nog te bezien.

In Italië is het gebruik van VPN verbindingen de afgelopen week in ieder geval fors toegenomen. Net als met streaming diensten kun je met behulp van VPN de ‘herkomst’ van je internetverbinding verhullen door een verbinding te gebruiken via access servers in een ander land. In het geval van ChatGPT betekent dat in Italië dus dat de dienst wél gewoon bereikbaar is, mits de servers ‘zien’, of beter gezegd ‘denken’ dat je niet in Italië zit.