​Ruimtedrugs en de verre kant van de maan: 6 NASA-initiatieven

NASA staat de laatste tijd vooral in de belangstelling om de maanmissie, maar het ruimtebedrijf doet nog veel meer dan dat. Zo heeft het verschillende technologische initiatieven die moeten helpen om het leven op aarde te verbeteren, dankzij dingen die we in de ruimte leren. Het heet het NASA Innovative Advanced Concepts-programma (NIAC) en zes onderzoekers hebben net te horen gekregen dat hun futuristische projecten verder kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn de projecten waar het om gaat.

Quantum Rydberg Radar "Deze nieuwe investeringen laten zien hoe NIAC-gesteunde concepten de exploratie kunnen veranderen," zei Jim Reuter, associate administrator voor NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). "Van revolutionaire voortstuwingssystemen voor missies in de diepe ruimte tot vooruitgang in de luchtvaart om te veranderen hoe we hier op aarde reizen, deze technologieën zouden onze mogelijkheden in lucht en ruimte radicaal uitbreiden." Elk project krijgt maximaal 600.000 dollar in twee jaar tijd om hun concepten uit te werken. Darmindra Arumugam werkt in het NASA's Jet Propulsion Laboratory in Zuid-Californië aan de Quantum Rydberg Radar. Het gaat om een radar die meer inzicht geeft in oppervlakte, topografie en vegetatie. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van dynamische kwantumradartechnologie met teledetectie, dat gereflecteerde signalen van andere ruimtevaartuigen in een baan om de aarde gebruikt om te zorgen dat we geen grote antennes hoeven te plaatsen.

Elektro-aerodynamica Steven Barrett is op het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge aan iets heel anders bezig, namelijk een stille, vaste aandrijving voor geavanceerde luchtmobiliteitsvoertuigen. Hierbij wordt gekeken naar het maken van bijna stille elektro-aerodynamische stuwraketten voor verticaal opstijgende en landende vliegtuigen die kunnen worden gebruikt voor het vervoer van vracht en eventueel passagiers over korte afstanden in stedelijke gebieden. Kortom, dat heeft iets minder met de ruimte te maken, maar wel met aerodynamica.

Defensiesysteem Philip Lubin gaat op de Universiteit van Californië verder aan de slag met planetaire defensie. Ja, je leest het goed. Het gaat daarbij niet om ruimteoorlogen, maar om de aarde te voorzien van een snelle reactiecapaciteit om een rampzalige inslag van een asteroïde of komeet te verzachten door het object te verpulveren tot stukjes die klein genoeg zijn om in de aardatmosfeer te verbranden. Dit is een interessante, want hier is NASA in bepaalde mate al mee bezig met DART. Dit zou weleens extra verdieping kunnen geven.

Nyx-missie Christopher Morrison werkt bij de Ultra Safe Nuclear Corporation in Seattle aan de Nyx-missie. Deze missie is bedoeld om het heelall vanuit de ruimte te observeren, iets wat mogelijk wordt gemaakt door EmberCore, een hoog specifiek vermogen radio-isotoop elektrisch voortstuwingssysteem. In iets begrijpelijkere woorden: dit concept maakt gebruik van het nucleaire verval van een radioactief materiaal in een radio-isotoop elektrisch voortstuwingssysteem om een ruimtevaartuig tot extreem hoge snelheden voort te stuwen, waardoor verre en snel bewegende objecten in het zonnestelsel in relatief korte tijd kunnen worden onderschept en bestudeerd.

Radiotelescoop Ronald Polidan gaat bij Lunar Resources, Inc. in Houston aan de slag met de FarView Observatory, het is een manier om meer te weten te komen over de verre zijde van de maan. Het gaat om een enorme radiotelescoop die autonoom wordt gebouwd met middelen uit het regoliet van de maan. Hiermee moeten ongekende waarnemingen van het vroege heelal kunnen worden gedaan.

Lynn Rothschild gaat vanuit het NASA's Ames Research Center in de Californische Silicon Valley aan de slag met flexibele, gepersonaliseerde astrofarmacie op aanvraag. Farmacie: apotheek dus. Dit concept maakt gebruik van bacteriën om op verzoek medische geneesmiddelen te maken tijdens uitgebreide ruimtemissies, waaronder een klasse geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om blootstelling aan straling te behandelen of om de botten van astronauten in de ruimte te beschermen.

Kortom, genoeg ontwikkelingen binnen NASA, die ook nog eens de fondsen krijgen om door te ontwikkelen. We zijn benieuwd welke technologieën straks ook echt geïmplementeerd worden en wat deze ons kunnen leren.