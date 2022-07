NASA: "Mens kan wonen in kuilen op de maan"

Comfortabel is het niet, maar de mens kan in de kuilen op de maan wonen. Dat stelt ruimteorganisatie NASA. Het leven in kuilen, maar ook in grotten, schijnt aanzienlijk beter te zijn dan wanneer je op een andere plek zou uitzoeken.

Wonen op de maan

‘Knusse kuil van 8 meter doorsnede, stralingsniveau laag, niet-gemeubileerd.’ Het zou zomaar over tientallen jaren op Maanfunda kunnen staan, want NASA denkt dat wonen én werken in kuilen op de maan een mogelijkheid kan zijn om op deze locatie te wonen. Voedsel kan beter groeien in een kuil en er is minder straling, waardoor je lijf het in een maankuil langer volhoudt dan op het gewone oppervlak.

Aan de hand van gegevens van NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ruimtevaartuig en computermodellen hebben knappe koppen bij NASA schaduwrijke plaatsen ontdekt in kuilen op de maan. NASA schrijft: “De kuilen, en de grotten waar ze heen kunnen leiden, zouden thermisch stabiele locaties zijn voor maanonderzoek in vergelijking met gebieden op het maanoppervlak, die overdag opwarmen tot 127 C en 's nachts afkoelen tot min 173 C.“