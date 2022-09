DART op ramkoers met Dimorphos

Vannacht, zo rond kwart over een, is het zover. Dan gaat de ‘Armageddon’ satelliet van NASA een poging wagen om een asteroïde met een flinke ‘bodycheck’ van zijn à propos te brengen. Nou ja, beter gezegd, het is tijd voor de DART (Double Astetroid Redirection Test).

Bodycheck met 6 kilometer per seconde

De satelliet, ter grootte van een kleine auto, die met meer dan 6 kilometer per seconde op een asteroïde – Dimorphos genaamd - van zo’n 180 meter doorsnee zal botsen in de hoop de baan van deze asteroïde te veranderen. Die kleine asteroïde cirkelt op haar beurt weer om de iets grotere Dydimos. De verandering van de koers moet, als alles goed gaat, in die baan terug te zien zijn.

Dat alles gebeurt dus komende nacht, Nederlandse tijd. Het tafereel speelt zich af op een slordige 11 miljoen kilometer van de aarde. Doel van de missie is om te bepalen of het technisch en fysiek mogelijk is de koers van een asteroïde te veranderen. Dat kan ooit van pas komen, als de aarde op het pad van een iets te grote meteoor blijkt te liggen. Inderdaad, het Armageddon, of Deep Impact scenario. Opblazen of wegduwen die handel! ;)