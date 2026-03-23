Philips lanceert zijn beste tv-line-up ooit - en AmbiScape is het geheime wapen

Philips gooit het in 2026 over een andere boeg. Niet één opvallend model, maar een complete vernieuwing van de hele line-up.

Van een betaalbare 43 inch The One tot een 100 inch woonkamerbioscoop. Van de eerste RGB Mini-LED Ambilight TV tot flagship OLED-schermen met 4500 nits piekhelderheid en Bowers & Wilkins-geluid. En als rode draad door de hele range: AmbiScape, de nieuwe functie waarmee het Ambilight-effect voor het eerst de muur verlaat en de hele kamer in kleur zet.

Dit is een substantieel nieuwsmoment voor iedereen die in de markt is voor een nieuwe televisie

AmbiScape: Ambilight verlaat de muur

Ambilight bestaat al meer dan twintig jaar. In die tijd heeft Philips meer dan 35 miljoen Ambilight-televisies verkocht, en meer dan 80% van die eigenaren zegt dat hun volgende tv ook Ambilight moet hebben. Het is daarmee een van de meest loyaliteitsgenererende technologieën in consumentenelektronica.

Tot nu toe bleef het effect beperkt tot de muur achter het scherm. Met AmbiScape verandert dat. De nieuwe functie koppelt de Ambilight TV aan maximaal vier slimme lampen elders in de kamer. Die lampen kleuren mee op basis van hun positie ten opzichte van het scherm — met een vertraging van minder dan 0,5 seconde. Het resultaat is een lichteffect dat niet langer stopt bij de rand van de tv, maar de hele ruimte vult.

NanoLeaf, Compatibel zijn lampen van Wiz Ikea en Philips Hue - voor elk budget een optie. Instellen gaat via een QR-code op het scherm, waarna een stap-voor-stap handleiding de lampen toevoegt. De gebruiker geeft aan waar elke lamp in de kamer staat en welke Ambilight-modus gevolgd wordt: video, muziek of een vaste kleur.

AmbiScape is beschikbaar op de volledige 2026 Ambilight-range vanaf de 8000-serie, inclusief alle OLED-modellen en de nieuwe RGB Mini-LED. De functie werkt ook op Philips Evnia gaming-monitors met Ambilight.

En voor sportfans: de vernieuwde 'Support your team'-functie laat de Ambilight TV real-time de kleuren van nationale vlaggen of favoriete clubs weergeven. De hele kamer kleurt mee tijdens de wedstrijd.

De primeur: Philips MLED981 - de eerste RGB Mini-LED Ambilight TV

Het meest technisch opmerkelijke nieuws uit de 2026-line-up is de introductie van de MLED981: de eerste Philips televisie met RGB Mini-LED technologie.

Waar standaard Mini-LED gebruik maakt van witte lichtbronnen met een kleurfilter, werkt RGB Mini-LED met afzonderlijke rode, groene en blauwe LED 's per zone. Dat levert nauwkeuriger kleuren, hogere helderheid en betere controle over contrast - zonder de halo-effecten die reguliere Mini-LED soms plaagt.

De MLED981 beschikt over 11.520 dimzones en een piekhelderheid van 2500 nits. Philips heeft bewust gekozen voor algemene beeldkwaliteit boven het maximaliseren van piekhelderheid alleen - een keuze die in de praktijk merkbaar beter resultaat geeft bij motion en halo-controle.

De 10e generatie P5 AI-processor, ontwikkeld in Gent, verzorgt de beeldverwerking. Dolby Vision 2 Max is aan boord, net als driezijdig Ambilight met AmbiScape. Het 70W 4.1-geluidssysteem met twee down-firing en twee side-firing drivers plus een achtergemonteerde subwoofer zorgt voor geluid dat bij het formaat past.

De MLED981 verschijnt in oktober in een 85 inch uitvoering. Philips positioneert hem duidelijk boven premium QLED maar net onder de OLED 800- en 900-serie - een bewuste keuze voor kopers die de beste LCD-beeldkwaliteit willen zonder naar OLED over te stappen.

De flagships: OLED+951 en OLED+911

Bovenaan de range staan de twee OLED+ modellen. Beide zijn voorzien van het nieuwe META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0-paneel - een gestapelde vierlaagse structuur die pure R-, G- en B-lichtbronnen combineert voor een kleurbereik van 99,5% DCI-P3. Piekhelderheid bedraagt indrukwekkende 4500 nits, met een full-white prestatie van 400 nits. Meer dan 99% van alle reflecties worden geblokkeerd - ook in heldere kijkomstandigheden.

De OLED+951 is het absolute vlaggenschip. De 10e generatie P5 AI Dual Engine-processor - ontwikkeld in Gent - biedt functies als Specular Highlight Enhancement, AI Machine Learn Sharpness V3 en AI Perfect Reality V4. Uniek voor dit model: een minimap-zoomfunctie waarmee gamers de minimap kunnen inzoomen, verplaatsen en qua transparantie aanpassen. Het geïntegreerde 70W 2.2-geluidssysteem is slanker dan zijn voorganger dankzij twee kleinere basdrivers in aparte behuizingen. Vierzijdig Ambilight met AmbiScape. Vier HDMI 2.1-poorten. Beschikbaar in september in 65 en 77 inch.

De OLED+911 voegt aan dit pakket een volledige Bowers & Wilkins 3.1 frontaalaudio-installatie toe. Het 81W systeem gebruikt een LCR-opstelling met 45mm glasvezel mid-range drivers, 19mm titanium dome tweeters met Nautilus-buis, en een 75mm subwoofer met vier force-cancelling passieve radiatoren aan de achterzijde. De maximale diepte is teruggebracht van 47,3mm naar 39,9mm zonder verlies van geluidskwaliteit. Beschikbaar vanaf juni in 48, 55, 65 en 77 inch - inclusief een nieuwe 48 inch uitvoering.

Beide modellen draaien op TitanOS, het Europese Smart TV -platform, en ondersteunen Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube en Prime Video. Apple TV+ volgt in de zomer van 2026.

Mid-range OLED: OLED811 en OLED761

De OLED800-serie werd in 2025 door EISA uitgeroepen tot Best Buy OLED. De opvolger, de OLED811, bouwt daarop voort met een nieuwe higher-output OLED_EX paneel, de 10e generatie P5 AI-processor en als primeur: Dolby Vision 2 Max in de OLED mid-range categorie - als eerste merk ter wereld.

Piekhelderheid bedraagt 2500 nits voor de 55, 65 en 77 inch modellen, met een kleurweergave van 98,5% DCI-P3. Driezijdig Ambilight met AmbiScape, 70W 2.2-geluid, vier HDMI 2.1-ingangen en TitanOS. Beschikbaar vanaf juni in 42, 48, 55, 65 en 77 inch - met de 42 en 48 inch in augustus.

Naast de OLED811 komt ook de OLED851 beschikbaar in de Benelux. Qua specs vergelijkbaar, maar met een langwerpige voet waarop naadloos een soundbar kan worden bevestigd.

De OLED761 richt zich op kopers die OLED-beeldkwaliteit zoeken tegen een scherpere prijs. Een hoogwaardig OLED SE-paneel met 1000 nits piekhelderheid, gecombineerd met de 7e generatie P5 AI-processor, driezijdig Ambilight met AmbiScape en de IntelliSound-engine die AI gebruikt om het geluidsprofiel automatisch aan te passen aan het type content. Beschikbaar vanaf juni in 55, 65 en 77 inch.

The One gaat naar 100 inch

De PQS9001 is de 2026-versie van 'The One' — het concept waarbij Philips één veelzijdig model aanbiedt dat premium features combineert met een toegankelijke prijs.

Dit jaar gaat The One voor het eerst naar 100 inch. De Philips 100PQS9001 heeft een diagonaal van ruim 2,5 meter en is daarmee groot genoeg om een doorsnee woonkamer te transformeren tot thuisbioscoop. Driezijdig Ambilight maakt het beeld visueel nog groter. AmbiScape breidt het lichteffect verder uit naar de rest van de kamer.

Het 144Hz WCG LCD QD-paneel wordt aangestuurd door de 7e generatie P5-processor met Dolby Vision 2-compatibiliteit. Het geluidssysteem varieert per formaat: van 20W voor de 43 inch tot 50W 2.1 voor de 75, 85 en 100 inch versies. De minimalistische bezel is teruggebracht van 17,6mm naar 8,7mm - een opvallend detail voor een tv in dit formaat.

De PQS9001-serie is beschikbaar vanaf juni in 43, 50, 55, 65 en 75 inch. De 85 en 100 inch modellen volgen in oktober.

Titan OS en HDR10+ gaming op de hele line-up

Een stille maar relevante toevoeging aan de hele 2026-range: alle modellen draaien nu op de nieuwste versie van TitanOS, het Smart TV-platform dat volledig in Europa is ontwikkeld. Het platform biedt gepersonaliseerde aanbevelingen afgestemd op Europese voorkeuren en wetgeving.

Nieuw dit jaar: HDR10+ gaming-compatibiliteit is toegevoegd aan alle premium Ambilight televisies. Gecombineerd met FreeSync Premium, G-Sync-compatibiliteit en de game bar met auto-detectie van populaire titels is de gaming-ervaring op de 2026-modellen aanzienlijk uitgebreid.

Conclusie: dit is een complete generatiestap

Wat Philips in 2026 presenteert is geen incrementele update. Het is een brede vernieuwing die de hele line-up - van instap tot flagship - meeneemt in nieuwe technologie.

AmbiScape tilt de unieke Ambilight-ervaring naar een nieuw niveau. De RGB Mini-LED MLED981 opent een nieuw segment in de line-up. De OLED+ flagships zetten de lat opnieuw hoog met META 4.0 en Dolby Vision 2 Max. En The One bewijst dat je voor een 100 inch bioscooopervaring geen concessies meer hoeft te doen.

De modellen komen gefaseerd beschikbaar - de eerste al in juni, de laatste flagships in oktober. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Veelgestelde vragen

Wat is AmbiScape en hoe werkt het?

AmbiScape is een nieuwe functie op Philips Ambilight TV's waarmee het lichteffect van de televisie wordt uitgebreid naar slimme lampen in de kamer. Tot vier lampen van Wiz, NanoLeaf, Ikea of Philips Hue kleuren mee met het Ambilight-effect, met een vertraging van minder dan 0,5 seconde. Instellen gaat via een QR-code op het scherm.

Op welke Philips TV's is AmbiScape beschikbaar?

AmbiScape is beschikbaar op de volledige 2026 Ambilight-range vanaf de 8000-serie en hoger, inclusief alle OLED-modellen en de nieuwe RGB Mini-LED MLED981.

Wat is het verschil tussen de Philips OLED+951 en de OLED+911?

Beide modellen delen hetzelfde META 4.0 WOLED-paneel, 10e generatie P5 AI-processor en vierzijdig Ambilight. Het grootste verschil zit in het geluid: de OLED+911 heeft een volledig Bowers & Wilkins 3.1-systeem van 81W, terwijl de OLED+951 een geïntegreerd 70W 2.2-systeem heeft. De OLED+951 heeft daarnaast een exclusieve minimap-zoomfunctie voor gamers en is beschikbaar in september; de OLED+911 al vanaf juni.

Wat is RGB Mini-LED en waarom is dat beter dan gewone Mini-LED?

Reguliere Mini-LED gebruikt witte LED's met een kleurfilter. RGB Mini-LED werkt met afzonderlijke rode, groene en blauwe LED's per zone, wat leidt tot nauwkeurigere kleuren, betere contrastcontrole en minder halo-effecten. De Philips MLED981 is de eerste Philips TV met deze technologie en beschikt over 11.520 dimzones.

Wanneer zijn de nieuwe Philips TV's van 2026 beschikbaar?

De eerste modellen - waaronder de OLED811, OLED761 en PQS9001 in kleinere formaten - zijn beschikbaar vanaf juni. De OLED+911 volgt eveneens in juni. De 85 en 100 inch PQS9001, de MLED981 en de OLED+951 komen in september en oktober beschikbaar. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Wat is Dolby Vision 2 Max en welke Philips TV's ondersteunen het?

Dolby Vision 2 Max is de nieuwste versie van Dolby's beeldstandaard, met AI-gestuurde Content Intelligence, verbeterde Sports en Gaming Optimisation en de Authentic Motion-functie voor vloeiendere bewegingen. Philips is het eerste merk dat Dolby Vision 2 Max introduceert in de OLED-categorie. Het is beschikbaar op de OLED+951, OLED+911, OLED811 en MLED981.