WiZ lanceert HDMI Sync Box: een nieuwe manier om je TV en verlichting perfect te synchroniseren

Met de nieuwe WiZ HDMI Sync Box breng je jouw tv-avonden naar een hoger niveau. De slimme verlichtingsspecialist WiZ, onderdeel van Signify, introduceert een betaalbare oplossing waarmee je verlichting in realtime synchroon loopt met je tv-beeld, zonder ingewikkelde kalibratie of extra camera’s.

TV-verlichting die echt meebeweegt

De HDMI Sync Box leest het signaal rechtstreeks via HDMI en analyseert razendsnel de beeldinhoud. Het resultaat? Ultra-nauwkeurige lichteffecten die je scherm verlengen op de muur. De bijgeleverde RGBIC LED-strip plak je simpelweg op de achterkant van je tv, waarna alles automatisch wordt gesynchroniseerd.

De HDMI Sync Box ondersteunt HDMI 2.0 en videoformaten tot 4K bij 60Hz met HDR10+ en Dolby Vision. Perfect dus voor zowel filmfans, gamers als sportliefhebbers die hun entertainment-ervaring willen maximaliseren.

Meer dan alleen een LED-strip: Gradient Light Bars en Floor Light

Naast de Sync Box introduceert WiZ ook nieuwe accessoires:

WiZ Gradient Light Bars: Compacte lichtbalken die prachtige kleurverlopen creëren op de muur. Flexibel te installeren op of achter meubels.

WiZ Gradient Floor Light: Een stijlvolle vloerlamp die met 16 miljoen kleuren elke kamer omtovert in een sfeervolle ruimte.

Beide lampen kunnen zelfstandig werken of gekoppeld worden aan de HDMI Sync Box voor ultieme surround-verlichting. Ze ondersteunen bovendien Matter, waardoor bediening via Alexa, Google Home of Apple HomeKit mogelijk is.

Eenvoudige bediening en slimme functies

Met de WiZ app stel je eenvoudig je favoriete lichteffecten in. Er zijn verschillende synchronisatiemodi, zoals Cinematic, Vibrant en Relaxation. Dankzij de ingebouwde microfoon kan de verlichting ook reageren op muziek, ideaal voor feestjes of relaxte avonden.

Alles werkt samen via Wi-Fi én Bluetooth en je kunt zoveel WiZ-lampen koppelen als je wilt, zolang ze op hetzelfde netwerk zitten.