Nanoleaf vaart in Philips' vaarwater met nieuwe lichtgadgets

Nanoleaf is bekend van de gekleurde zeskantige of driehoekige lampen die je veel ziet in de kamers van streamers op Twitch, maar het bedrijf wil meer. Het heeft al diverse lamp-oplossingen, maar introduceert tijdens CES 2023 nog meer licht-oplossingen die wel erg lijken op wat Philips doet met zijn Ambilight en zijn Hue-verlichting .

Ambilight, maar niet van Philips

Ambilight is nog een paar jaar in handen van Philips, maar in 2027 gaat het belangrijkste patent er echt vanaf. Tot die tijd zien we eigenlijk weinig bedrijven die Ambilight proberen te imiteren, maar Nanoleaf heeft wel duidelijk de kunst afgekeken. Tot op zekere hoogte, want het mag het natuurlijk niet precies nabootsen. Daarom komt het met een lichtkit met camera om het licht van de RGB-lichtstrip precies te synchroniseren met wat er op het scherm gebeurt. Er zijn twee typen: een voor tv’s van 55 tot 65 inch en een voor tv’s van 70 tot 80 inch. De richtprijs is 99,99 dollar (naar verwachting 99,99 euro). Het werkt ook op bestaande Nanoleaf-producten na een update (die nog moet komen), zolang je die camera maar gebruikt.

De lampen zijn Matter-compatibel en dat geldt ook voor de andere nieuwe producten van Nanoleaf. Zo komt het zelfs met slimme lichtknopjes die je zowel vast kan zetten als een ouderwets lichtknopje, als los kunt gebruiken als een soort afstandsbediening. Dat op zich is niet nieuw: dat heeft Philips Hue al jaren. Echter maakt Nanoleaf ze wat slimmer door er sensors in te bouwen die leren hoe jij je gedraagt. Althans: het leert wanneer jij vaak bepaalde lampen aan- of uitzet en kan dat voortaan voor je doen. Dat maakt het lichtknopje voor je slimme lampen dus eigenlijk een slim lichtknopje op zich.