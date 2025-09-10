Perseverance heeft mogelijk spoor van leven gevonden op Mars

Het was een tijdje wat stiller vanaf Mars, maar dat is voorbij: Perseverance heeft zo’n interessante vondst gedaan op de rode planeet, dat NASA er een speciale video aan wijdde. Waarschijnlijk gaat het om biosignatuur, wat een duur woord is voor: sporen van leven. Dit is wat we nu weten: en waarom er een grote slag om de arm wordt gehouden.

Topprestatie van Perseverance

Perseverance rijdt inmiddels al enige tijd rond op de planeet, waar hij in juli 2024 bij de rand van de riviervallei Neretva Vallis wat steen vond. Steen waarin mogelijk een teken van leven schuilgaat. Of het echt zo is, dat is moeilijk te zeggen, omdat er ook andere niet-biologische processen kunnen zijn die voor die bevindingen zorgen.

De rots bevat chemische kenmerken en structuren die mogelijk waren gevormd door oud microbieel leven. Er zijn verdere analyses geweest en NASA geeft aan: “Het monster, genaamd “Sapphire Canyon”, is vorig jaar genomen uit een rots genaamd “Cheyava Falls” en bevat volgens een artikel dat woensdag in het tijdschrift Nature is gepubliceerd, mogelijke biosignaturen.” Een mogelijke biosignatuur is een structuur of stof die een biologische oorsprong heeft, maar waarvoor meer onderzoek nodig is, voordat je echt kunt stellen dat het om leven gaat.