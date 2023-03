Oei: zondag komt er een planetoïde rakelings langs onze planeet

Als je een goede telescoop hebt, dan is het zondag het beste moment om hem tevoorschijn te halen. Er gaat namelijk een gigantische ruimtesteen langs onze aarde . Geen zorgen: langs, maar dat maakt het geen minder bijzondere gebeurtenis. Dit komt namelijk maar eens in het decennium voor.

Hoe wordt uitgerekend of een planetoïde nou heel gevaarlijk dicht langs de aarde gaat en hoe we het dan benoemen, dat heeft alles te maken met de AU. Als die kleiner is dan 1,3, dan spreken we van een aardscheerder. AU is de gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon. Kortom: komt een object op minder dan 45 miljoen kilometer dichtbij, dan is het al een aardscheerder. Dat zet alles in een heel ander perspectief he? Dan komt 2023 DZ2 ineens heel erg dichtbij.

De planetoïde is tussen de 44 en 99 meter groot en heet 2023 DZ2. Hij ligt gelukkig niet op een ramkoers en dat betekent dat hij zo rakelings langs ons gaat, dat je hem met een goede telescoop kunt zien. Astronomen zitten er in ieder geval klaar voor. Hoe laat precies? Hij gaat om 20:52 uur onze tijd dat de ruimtesteen langs komt scheren. Nou scheelt het geen haar hoor, tenzij je haar kent van 173.000 kilometer. Dat is de dichtstbijzijnde locatie waarop 2023 DZ2 ons nadert.

Aardscheerder

Het is trouwens niet zo dat het 2023 DZ2 is die elke tien jaar langsscheert. Het gaan heel vaak planetoïden langs onze aarde, maar eens in de tien jaar is deze zo groot als deze 2023 DZ2. NASA is er ook mee bezig: dat zit al klaar om te kijken of het misschien nieuwe inzichten krijgt over wat er gebeurt als er wel een ramkoers zou worden vastgesteld bij een toekomstige planetoïde.

Wetenschappelijk is het dus een heel interessante ‘passeerder’, maar geen reden om bang te zijn. Het is juist een geweldig leermoment. Er zal namelijk over twintig jaar mogelijk wél een planetoïde zijn die op aarde crasht. We kunnen maar beter zijn voorbereid, al kunnen we ons voorstellen dat NASA weer een soort Armageddon-oplossing kiest om dat gevaarte tegen te werken.