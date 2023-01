Asteroïde scheert komende nacht vlak langs de aarde

De komende nacht wordt het spannend. Dan scheert namelijk een asteroïde ter grootte van een flinke bestelbus of kleine vrachtwagen (zo’n 3,5 bij 8,5 meter) vlak langs de aarde. Dat klinkt verontrustend, maar ‘vlakbij’ is in ‘ruimtetermen’, in dit geval, nog altijd zo’n 3600 kilometer. Dat klinkt dan weer rustgevend want een asteroïde kent normaliter geen abrupte koersveranderingen. We hoeven dan ook niet bang te zijn dat deze asteroïde de aarde ook echt gaat raken. De rampscenario’s van Armageddon en Deep Impact kunnen dus rustig in de kast blijven liggen.

Geostationaire satellieten

Toch zijn ze bij de NASA wel een beetje ongerust. Het feit dat de asteroïde, die de naam 2023BU gekregen heeft, op amper 3600 kilometer van de aarde passeert, betekent dat hij binnen het ‘bereik’ komt van diverse geostationaire satellieten die daar hangen. Zo dichtbij is een asteroïde, sinds het begin van de metingen en observatie door NASA, nog maar zelden langs de aarde gevlogen. Volgens de berekeningen zal 2023BU vlak voor 01u30, komende nacht, het dichtstbij de aarde komen.

De asteroïde werd 21 januari pas ontdekt door amateurastronoom Gennadiy Borisov vanaf zijn MARGO-observatorium in Nauchnyi, de Krim. Vervolgens is de asteroïde ook door andere astronomen en observatoria bekeken. Mede door die waarnemingen en de nodige berekeningen was al snel duidelijk dat 2023BU weliswaar dicht langs de aarde zou vliegen, maar dat hij voor onze planeet verder geen gevaar vormt.