Veel ruimtepuin na botsing met asteroïde

Vorige week slaagde de NASA er in de DART ruimtesonde te laten botsen met een kleine asteroïde, Dimorphos. Dat was op zich al een prestatie van formaat. Doel van de proef was om te bekijken of het mogelijk is de koers van een asteroïde te veranderen. Voor het geval er eens eentje voorbijkomt die wél een gevaar voor de Aarde betekent. Bij Dimorphos was dat voor alle duidelijkheid niet het geval, ook vóór de botsproef niet.

Duizenden kilometers ruimtepuin

Op dit moment is nog niet exact duidelijk of en hoeveel invloed de botsing met DART op de koers van de asteroïde gehad heeft. Wel is al bekend dat de botsing geresulteerd heeft in heel wat ruimtepuin. Dimorphos, zelf amper 180 meter in doorsnee, wordt sinds de botsing met DART gevolgd door een spoor met ruimtepuin dat letterlijk duizenden kilometers lang is. De ‘nieuwe staart’ van Dimorphos is ook prachtig te zien op beelden die gemaakt zijn door de SOAR telescoop in Chili.