Wetenschappers ontdekken groter gevaar dan gewone asteroïde

Het komt regelmatig in films voorbij: zo’n massief rond brok steen van kilometers groot dat dan op hoge snelheid onze kant op komt. Een asteroïde. Heel gevaarlijk, al heeft NASA recent bewezen met DART dat we wel degelijk dingen kunnen doen om de koers van zo’n allesverwoestende kei te kunnen veranderen. Maar, is er een type asteroïde waarbij dat minder vanzelfsprekend is. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit type aanzienlijk gevaarlijker is.

Asteroïde

Een asteroïde, ook wel planetoïde, is een stuk steen dat normaliter om de zon draait. Er zijn er veel bij Jupiter en Mars, maar bij aarde hebben we er gelukkig weinig. Ze zijn er wel hoor, dit soort aardscheerders, maar onderzoekers houden altijd goed in de gaten hoe dicht die ‘scheer’ dan is. Tot nu toe hebben we geluk en komt er vooralsnog geen asteroïde onze kant op. Maar als dat wel gebeurt, dan moeten we in ieder geval niet hopen op een bepaald soort asteroïde.

Onderzoekers hebben stofdeeltjes in ruimtesteen van Itokawa (een aardscheerder) ontdekt die erop wijzen dat Itokawa niet een paar honderd miljoen jaar bestaat, maar al meer dan 4,2 miljard jaar. Maar niet alleen worden planetoïden dus ‘ouder’. ze blijken ook in brokken uit elkaar te gaan en dat is enorm gevaarlijk. Het is dus niet één brok massief steen dat onze kant op komt: het is een verzameling van allemaal kleine brokken. Die werken vervolgens als een gigantische schokdemper, omdat er veel lucht tussen zit.