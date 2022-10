DART botsproef met asteroïde was een succes: koers gewijzigd

Uit berekeningen en observeringen van de twee asteroïden blijkt nu dat de baan van Dimorphos veel ingrijpender gewijzigd is. Een rond om Didymos kost nu namelijk nog ‘slechts; 11 uur en 23 minuten. Dat is dus meer dan een half uur (32 minuten) korter. Ofwel, DART heeft zijn eigen doelstellingen met een factor 25 overtroffen, aldus NASA.

Voor de botsing draaide de Dimorphos asteroïde in 11 uur en 55 minuten baantjes om de grotere Didymos asteroïde. Doel van DART (Double Asteroid Redirection Test) was om die baan met ruim een minuut (73 seconden) te verkorten.

De NASA missie waarbij een kleine ruimtesonde, DART, met zes kilometer oer seconde op een frontale crashkoers met een asteroïde, Dimorphos, afgestuurd werd, was twee weken geleden al een succes. De sonde en asteroïde botsten in de nacht van 27 september precies volgens planning frontaal op elkaar. Vervolgens was het afwachten of de botsing ook het gewenste effect had: de koers van de asteroïde veranderen. Welnu, volgens de NASA is dat nu ook bewezen.

Post-crash analyse nog niet klaar

Nu bekend is dat de koerst van de asteroïde inderdaad veranderd is door de botsing verschuift de focus van het post-crash onderzoek nu naar het meten van de efficiëntie van momentumoverdracht van DART's ‘6 kilometer per seconde botsing’ met zijn doelwit. Dit omvat verdere analyse van de vele tonnen ruimtepuim van de asteroïde die door de impact zijn verplaatst en in de ruimte zijn gelanceerd. De terugslag van deze explosie van puin versterkte DART’s impact op Dimorphos aanzienlijk.

“Dit resultaat is een belangrijke stap om het volledige effect van de DART-impact met zijn doelasteroïde te begrijpen. Aangezien er elke dag nieuwe gegevens binnenkomen, zullen astronomen beter kunnen beoordelen of, en hoe, een missie als DART in de toekomst kan worden gebruikt om de aarde te beschermen tegen een botsing met een asteroïde als we er ooit een ontdekken die onze kant op komt”, aldus Lori Glaze, directeur van NASA's Planetary Science Division op het NASA-hoofdkwartier in Washington.

Foto's: NASA