Wispelturige ruimtesteen ontdekt die ooit op aarde kan botsen

Hij is 1,5 kilometer groot. Hij bevindt zich rondom onze zon en hij heeft de potentie om tegen de aarde aan te botsen. We hebben het over een ruimtesteen met de naam 2022 AP7. Dat heeft te maken met het jaar waarin hij is ontdekt. Het is de grootste mogelijk gevaarlijke planetoïde die er in acht jaar is ontdekt. CNN zet meteen groot in: PLANET KILLER wordt er gezegd.

Dark Energy Camera Hoewel dat niet per se feitelijk onjuist is, is het tegelijkertijd ook totaal overdreven. Astronomen kwamen deze ruimtesteen op het spoor door de Dark Energy Camera te gebruiken die zich op de Victor M. Blanco 4-meter telescope in Chili bevindt. De ruimtesteen doorkruist de baan van de aarde en dat maakt hem een gevaarlijk object. Het wil echt niet zeggen dat we morgen een inslag hebben, maar het kan zijn dat hij toch op een gegeven moment op een ramkoers komt te liggen met onze planeet. Voordat we er allerlei sci-fi-films bij moeten halen, kunnen we nog rusten, maar astronomen zullen dit object wel in de gaten gaan houden. In ieder geval hebben we er de komende eeuwen als hij zich beweegt zoals nu geen last van. Astronomen hebben de steen echter pas net ontdekt, dus ze moeten nog betere metingen doen.

2022 AP7 Als astronomen aangeven dat een ruimte-object potentieel gevaarlijk is, dan betekent dat vooral dat hij ooit op de aarde kan botsen. ‘In de toekomst’ klinkt daarbij misschien dichtbij en als je naar de leeftijd van het universum kijkt is het dat ook, maar het kan dus nog eeuwen duren en dan nog is het slechts een potentieel gevaar. Echter is 2022 AP7 een bijzonder geval: hij is namelijk wat wispelturig. Hij laat zich niet heel goed zien omdat hij zich juist zo dichtbij aarde bevindt. Hij zit in de binnenste regionen van het zonnestelsel. Astronomen zijn daarbij afhankelijk van het zonlicht: dat zorgt er vaak voor dat die ruimtestenen, zelfs als ze 1,5 kilometer groot zijn, niet goed zichtbaar zijn. Het is dat die DECam zo grondig is.



Aardscheerder Er zijn niet veel van dit soort ‘aardscheerders’ in de buurt. Het valt heel erg mee. Er zijn er nu twee van ongeveer 1 kilometer gevonden, en er zijn er waarschijnlijk wel meer, maar er is momenteel niets dat erop duidt dat we op aarde elk moment kunnen worden geraakt door een enorme ruimtesteen. Wel is het belangrijk dat astronomen blijven zoeken, wat ze veelal doen in de schemering, zodat het zonlicht het zicht niet verpest. Dat is belangrijk voor onze veiligheid, maar ook om meer te weten te komen over hoe objecten in de ruimte bewegen en welke invloed die hete zon er bijvoorbeeld op heeft. Nu we weer een nieuwe ruimtesteen in de smiezen hebben, kunnen astronomen die goed in de gaten houden om meer te leren.