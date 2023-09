NASA’s eigen SLS ruimteraketten zijn schier onbetaalbaar

Hoe duur zijn die dan? Welnu, het Space Launch System, dat ontwikkeld is voor de volgende tripjes naar de Maan, is maar liefst zeventig keer duurder dan de vergelijkbare raketten van SpaceX en bijna vier keer zo duur als de vergelijkbare raket van Blue Origin. Dat vergt wel enige uitleg. NASA beraamt de kosten van de RS25 raketmotor voor de SLS op iets meer dan 70 miljoen dollar. SpaceX denkt een raketmotor met vergelijkbare specificaties (en stuwkracht) te kunnen produceren voor nog geen 1 miljoen dollar. Dat is nogal een verschil.

Gelukkig zijn er miljardairs, zoals Bezos en Musk, met hun eigen obsessie om de Aarde te ‘verlaten’. Daar werkt NASA inmiddels nauw mee samen. Toch ontwikkelt de organisatie ook nog eigen ruimteraketten. Echter, die zijn, zo blijkt uit een recent rapport, nogal prijzig. Zo erg zelfs dat in het rapport (pdf) gesproken wordt over ‘onbetaalbaar’.

In de decennia van de Koude Oorlog - de jaren 60 tot en met 80 van de vorige eeuw – kon NASA beschikken over een nagenoeg bodemloze bak met geld. Het was de Amerikanen, nadat ze aanvankelijk door de Sovjet-Unie twee keer behoorlijk te kijk waren gezet, er alles aan gelegen om de ‘space race’ in hun voordeel te beslechten. Tijden veranderen echter waardoor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie tegenwoordig al tientallen jaren op de kleintjes moet letten. Dat wil alleen nog niet zo lukken, met raketten die tig keer meer kosten dan die van de concurrentie.

1 miljoen is ambitieus, maar 70 miljoen is exorbitant

Het is natuurlijk nog maar de vraag of SpaceX haar belofte kan waarmaken natuurlijk. Van Musk is immers bekend dat hij soms (ahum) wat hard van stapel loopt. 1 miljoen dollar lijkt ook wel heel erg ambitieus. Zeker als je weet dat Blue Origin – van Bezos – een vergelijkbare raketmotor maakt voor net geen 20 miljoen dollar.

Hoe dan ook, de kosten die NASA berekend heeft voor haar SLS raketmotoren, liggen dus fors hoger. En dat is bij de Government Accountability Office (GAO), de instantie die de overheidsuitgaven in de VS in de gaten houdt en toetst, niet bepaald goed gevallen. In hun rapport uiten ze dan ook hun verontwaardiging en zorgen over de extreem hoge kosten van NASA.

Daarbij komt dat NASA in de kostenraming voor de Artemis maanmissies blijkbaar geen rekening houdt met de reeds opgelopen, en ongetwijfeld nog volgende, vertragingen. Daardoor zullen de kosten nog verder oplopen, zo stelt de GAO. Die vraagt zich dan ook af of de Amerikaanse belastingbetaler zich het ruimteprogramma van de NASA nog wel kan veroorloven.