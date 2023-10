​NASA gaat deze maand nog naar planetoïde vol kostbaar metaal

NASA is na wat uitstel toch echt van plan om deze maand te vertrekken naar 16 Psyche. We hebben de planetoïde een naam gegeven alsof het om zijn brein gaat, maar eigenlijk is het NASA om iets heel anders te doen: metalen. Psyche zit vol met kostbaar metaal en daar heeft de ruimteorganisatie wel oren naar.

16 Psyche De planetoïde zou 10 triljoen dollar waard zijn en NASA aast er al een tijdje op. Het zou vorig jaar naar Psyche gaan, maar door problemen met de software ging dat feest niet door. Opvallend, want meestal als ruimtemissies zo lang worden uitgesteld dan is dat om een hardwarematig probleem, dus een raket die niet goed wil starten of zelfs iets triviaals als het weer. De sonde die richting de planetoïde gaat heet Psyche en het duurt vrij lang voordat we iets te weten komen over 16 Psyche. Het apparaat is namelijk zes jaar onderweg, waarbij het 4 miljard kilometer moet afleggen. Hij reist dus naar een plek waar we als mensen nooit zijn geweest. Het is tussen Mars en Jupiter in. Psyche blijft er ook wel een tijdje: anderhalf jaar gaat hij onderzoek doen. Het maakt daarbij onder andere gebruik van laser om data te verwerken. Dit zou veel beter werken dan de radiosystemen die nu worden gebruikt, maar het is nog wel een test om te kijken of het werkt. Het zou met die nieuwe technologie zelfs beelden direct kunnen streamen.

Kern bestuderen Dat onderzoek zal vooral gaan om de metalen die de planetoïde bevat. Welke soort metalen dat dan precies zijn is nog onbekend, maar het is meer dan de helft van 16 Psyche. Het zou meer zijn dan we ooit uit de aarde hebben kunnen halen. Kortom, de planetoïde is nogal een hot item, al is het natuurlijk wel nogal ver weg om er ook echt iets mee te doen. NASA gaat er ook niet direct een graafmachine heensturen: het wil zelfs vooral dingen leren over de aarde door naar 16 Psyche te gaan. De kern zou namelijk goed te bestuderen zijn, omdat het mogelijk alleen een kern is van een planeet die om wat voor reden dan ook nooit verder is ontwikkeld. Omdat de kern van onze aarde zo moeilijk bereikbaar is, kan het dus zijn dat een object in de ruimte, zoveel miljarden kilometers weg, waarschijnlijk meer geschikt is dan de kern die zo’n 6.000 kilometer diep is. NASA zal waarschijnlijk lanceren op 12 oktober, maar mocht dat niet lukken, dan wordt het uiterlijk 25 oktober. Lukt dat niet, dan moet NASA naar een ander lanceervenster kijken. Eerder vertrekken zou wel beter zijn, want er zijn ook nieuwe stuwraketten aan boord die veel duurzamer zijn en worden getest. Ze zouden maar 10 procent van de stuwstof nodig hebben en dat kan gevolgen hebben voor de gehele ruimtevaart.