NASA gaat ‘stinkend rijke’ asteroïde bezoeken

Pscyche-16 is een asteroïde die binnen ons zonnestelsel in een baan rond de zon draait. De NASA heeft al enkele jaren plannen om een missie naar deze asteroïde te ondernemen. Ruimtemissies kosten nogal wat miljarden, maar in potentie zou een tripje naar Psyche-16 ook de meest lucratieve ruimtemissie in de geschiedenis van de mensheid kunnen worden. Waarom? Welnu, Psyche-16 bestaat voor een groot deel uit goud, platina en nikkel. Zoveel zelfs dat als NASA erin zou slagen alle edele metalen van die asteroïde te delven, de ruimtevaartorganisatie elke aardbewoner 1,3 miljard euro zou kunnen uitkeren. Volgens berekeningen bevat Psyche-16 namelijk voor 9 triljoen (dat is een 9 met 18 nullen) euro aan edele metalen.

Delven goud en platina is geen optie

Voordat jullie jezelf al rijk gaan rekenen; de kans dat de bodemschatten van Psyche-16 ooit daadwerkelijk naar de Aarde gehaald worden, is nihil. Ten eerste is het niet mogelijk om de asteroïde ‘te vangen’ en naar hier te brengen zodat het goud, platina en nikkel gedolven kunnen worden. En het bouwen van een mijn op de asteroïde om de metalen daar te delven en vervolgens per ruimteschip naar de Aarde te vervoeren is, zeker op dit moment, ook geen optie.

Met de missie die NASA nu voor deze herfst op de planning heeft staan – voorlopige lanceerdatum is 10 oktober – wil de ruimtevaartorganisatie de samenstelling van de Psyche-16 nauwkeuriger in kaart brengen. De sonde die zes jaar onderweg zal zijn voordat hij bij de asteroïde arriveert, zal daar niet landen. De onderzoeken worden uitgevoerd vanuit een baan om de asteroïde.