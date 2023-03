Motorproblemen Pratt & Whitney treffen ook KLM toestellen

Vliegtuigen, en zeker de straalmotoren die hen aandrijft, staan doorgaans bekend als de meest betrouwbare transportmiddelen ter wereld. Terugroepacties zie je zelden, al waren die er de afgelopen jaren natuurlijk wel. Denk maar aan de problemen die Boeing had met de 737 MAX en de 787 Dreamliner. Die hadden weliswaar niets te maken met de motoren. Bij beide modellen waren het zogenoemde fabricagefouten in de romp die hen maandenlang aan de grond hielden.

Performance problemen Pratt & Whitney motoren

In dat licht bezien zijn de problemen die onder andere toestellen van KLM nu treffen behoorlijk uniek te noemen. Motorfabrikant Pratt & Whitney heeft namelijk te kampen met performance problemen bij hun PW1000G motoren. Die zorgen ervoor dat veel toestellen die door die motoren aangedreven worden, nu aan de grond staan. Bij de KLM gaat het om de Embraer E195-E2. Daarvan heeft onze nationale luchtvaartmaatschappij er vijftien. Zeven daarvan staan nu nog aan de grond.

Wat er precies aan de hand is met de Pratt & Whitney motoren, dat is niet bekend. Feit is wel dat de perfomance problemen ertoe kunnen leiden dat de motoren tijdens de vlucht uitvallen. Dat is ook al een paar keer gebeurd. Tot ongelukken heeft het gelukkig nog niet geleid, mede ook omdat toestellen ook met één motor nog probleemloos kunnen landen.