Zo heeft KLM op dit moment de vloot op Schiphol geparkeerd

Omdat het normaal gesproken natuurlijk niet voorkomt dat zoveel toestellen aan de grond staan, kun je je voorstellen dat er een parkeerprobleem ontstaat. Meer dan 200 vliegtuigen staan nu te wachten op Schiphol tot ze weer de lucht in mogen. Dat parkeerprobleem is opgelost door de Aalsmeerbaan - die tijdelijk niet in gebruik is - als parkeerterrein te laten fungeren.

Nu het vliegverkeer over de hele wereld nagenoeg stil ligt, staat ook het grootste deel van de KLM-vloot aan de grond. Met als resultaat dat het nu super druk is op Schiphol . Niet met passagiers uiteraard, maar met vliegtuigen. En dat blijkt nog een hele puzzel te zijn, om al die vliegtuigen een goede parkeerplek te geven.

Een puzzel

Dat parkeren blijkt nog een hele puzzel. Want niet ieder vliegtuig kan op iedere plaats staan. Zo moet er altijd een bepaalde ruimte tussen de vliegtuigen in zitten, ze mogen elkaar niet blokkeren en moeten weggesleept kunnen worden voor eventueel onderhoud. Maar tegelijkertijd moeten ze dus zo efficiënt mogelijk geplaatst worden om niet al te veel ruimte in te nemen. Het was dus echt puzzelen voor KLM.

Vliegtuigen kun je echter niet zomaar parkeren en weer opstarten als je ze - misschien wel over een paar maanden - nodig hebt. En dus moeten ze in conditie worden gehouden. Je weet maar nooit wat het Nederlandse klimaat nog voor ze in petto heeft. Er vinden daarom regelmatig inspecties plaats of alles nog in orde is.

Dit moet er gebeuren

Nadat de cabine is schoongemaakt worden alle dingen die open kunnen goed afgesloten. De batterij gaat eruit en kwetsbare onderdelen worden verwijderd om corrosie te voorkomen. En de tank moet helemaal vol zijn, zodat het toestel bij hevige wind gewoon op z'n plaats blijft staan. De motoren zullen regelmatig gestart moeten worden, de cabine moet kunnen luchten en sommige vliegtuigen moeten verplaatst worden omdat de banden anders vervormd raken.

Zodra de tijd rijp is gaat de vloot van KLM weer de lucht in, maar uiteraard vinden er dan eerst uitgebreide tests plaats. Voor vliegtuigspotters is dit een unieke kans om bijna de complete vloot aan de grond te zien, maar laten we hopen dat deze toestellen snel weer zijn daar waar ze horen. In de lucht.

