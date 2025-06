Microsoft stopt met zijn blauwe scherm en maakt het zwart

Microsoft verandert na 40 jaar het bekende blauwe scherm. Het is een scherm dat je niet wil zien, met daarop een zielig kijkende smiley en de melding dat je apparaat tegen een fout is aangelopen. Soms is het slechts iets vrij onschuldigs, maar het kan ook foute boel zijn. Dit errorscherm verdwijnt niet volledig, maar Microsoft maakt hem een stuk zakelijker: het felle blauw moet plaatsmaken voor zwart. De smiley moet plaatsmaken voor alleen maar tekst.

Van het blauwe scherm

We schreven eerder al dat deze verandering eraan zit te komen, maar nu weten we ook daadwerkelijk wanneer we afscheid moeten gaan nemen van dit scherm. Je zou niet verwachten dat een nostalgisch gevoel hebt bij een scherm met zo’n nare boodschap, maar het is toch jammer dat Microsoft het allemaal wat zwartgalliger aanpakt. Deze zomer is de laatste zomer dat je de : ( kunt zien als je laptop of computer het te heet onder de voeten krijgt: daarna gaat het over op een zwart ‘screen of death’.

In Windows 11 gaat het binnenkort veranderen: zelfs de QR-code moet het ontgelden. Je ziet alleen maar een zwarte achtergrond met witte letters die je vertellen dat je computer te maken kreeg met een fout waar hij niet mee kon omgaan en dat hij opnieuw moet opstarten. Altijd vervelend om te zien, zeker omdat er soms grote problemen onder schuilgaan die je hele computer mogelijk vernaggelen. Maar ook omdat je misschien wel middenin een ingewikkeld werkproces zat en er nu uren werk kwijt is. Je zou denken dat het blauw nog een beetje vrolijk maakt, maar nu laat Microsoft je pas echt in zak en as zetten: geen emotie, gewoon zwarte doem op je scherm.