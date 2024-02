Tijdmachine: Windows XP kennen we vooral van de achtergrond

Voor sommige mensen gaat het even schrikken zijn, maar we gaan Windows XP toch echt in de tijdmachine steken. Miljoenen mensen schijnen het oude besturingssysteem van Microsoft nog te gebruiken, terwijl het al 23 jaar (!) geleden werd geïntroduceerd. Maar ergens snappen we het ook wel: het is een van de meest charmante Windows-uitgaven ooit.

Als je de video in dit artikel ziet met de aankondiging van Windows XP, dan zal je waarschijnlijk in de lach schieten. Wat een oude computers, was de millenniumtijd niet best hip? Die video helpt je uit de droom. Windows XP was echter wel een trend: in zijn mooiste jaren heeft Windows XP het voor elkaar gekregen om door 78 procent van alle computergebruikers te worden ingezet. Dat is een heleboel. Een van de populaire dingen aan XP was dat je allemaal thema's kon kiezen met kleuren. En natuurlijk die achtergrond met dat groene grasveld en die felblauwe lucht: iets dat veel mensen aan de Teletubbies deed denken.

Windows XP werd gebaseerd op Windows NT en verscheen in oktober 2001. De voorganger was Windows 2000, maar dat had het lang niet zo goed gedaan als XP het zou gaan doen. Microsoft bleef de ondersteuning van XP uiteindelijk zelfs steeds maar verlengen: uiteindelijk werd het tot 12 januari 2016 (!) nog ondersteund. Heel lang, maar het was ook niet zomaar een besturingssysteem.

XP voor: Experience

Het is te verwachten, maar niet iedereen weet het: XP staat voor Experience. Dat terwijl het in de aanloop naar de release nog 'Whistler' als codenaam droeg (fluiter), maar dat kwam ook omdat het eigenlijk de ervaring van de professionele gebruiker heel anders wilde maken dan die van de consument. Uiteindelijk kwamen er wel twee verschillende varianten, maar die waren allebei in de basis wel degelijk hetzelfde. Allebei ook net zo iconisch: ze waren uiteindelijk een van de eerste grote stappen in het afschaffen van het ouderwetse MS DOS-scherm. Dat is uiteindelijk ook waar die naam vandaan komt: experience, want het was een heel andere ervaring van een besturingssysteem, in plaats van die vrij basic commands die je dan in MS DOS intypte. Dit was veel meer Apple, veel meer een ervaring die op intuïtiviteit was gebaseerd versus het simpelweg intoetsen van commando's. Het was de nieuwe manier om elektronica te gebruiken en inmiddels weten we niet meer beter.

Gelukkig maar, want Windows XP heeft er mede aan bijgedragen dat de interface van software wat logischer werd voor het mensenbrein om te gebruiken. Daardoor kunnen zelfs oudere mensen die totaal niet opgegroeid zijn met technologie begrijpen wat ze moeten doen, en niet letterlijk de muis in de rechterbovenhoek van hun scherm hoeven zetten. Het is al lang geleden en inmiddels werken we vooral op smartphones, maar ook daar geldt inmiddels dat de gebruikerservaring het belangrijkst is en het apparaat dus moet worden ontworpen op die ervaring, in plaats van het ouderwets intypen van die commands.

Inmiddels zijn we al heel wat Windowsen verder, maar blijft XP iconisch door de verandering van command naar intuïtiviteit. Er is zeker niet helemaal aan Windows toe te schrijven dat we beter hebben geleerd om technologie te gebruiken, maar het zal er zeker een bijdrage aan hebben geleverd dat we nu gemakkelijker omgaan met onze smartphones.