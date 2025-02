Katy Perry gaat de ruimte in, maar ze is geen astronaut: zo zit dat

Dat gezegd hebbende is het ook weer niet helemaal ‘opdagen en zitten’. Er worden ook bij commerciële ruimtereizen wel degelijk eisen gesteld aan de reizigers. Ze moeten veiligheidsprocedures kennen, dus wat er moet gebeuren bij decompressie of een noodlanding. Ze moeten fysieke voorbereidingen doen door te wennen aan G-krachten. Als ze ook in microzwaartekracht terechtkomen moeten ze hierop getraind zijn en dan is er ook nog psychologische voorbereiding. Het is een korte training, zeker als mensen ook niet lang op reis zijn, maar wel noodzakelijk.

New Shepard

Het groepje dames reist natuurlijk met Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos (bekend van Amazon). Sanchez droomt hier al langer van en kondigde het in 2023 aan, maar nu weten we ook wie er meegaan. Het is nog onbekend wanneer de groep in de lucht in gaat, maar het moet nog wel dit jaar plaatsvinden. Eerder deze week was er ook een 6-persoonscrew die met Blue Origin naar het randje van de aarde ging in de New Shepard-raket. De New Shepard heeft een herbruikbare booster en crewcapsule bedoeld voor korte reisjes. Heel kort: ook deze missie zal waarschijnlijk maar 11 minuten duren, waarbij passagiers 4 minuten gewichtsloos zijn.

Sinds 2021 hebben 52 mensen dit gedaan met Blue Origin. Volgens Blue Origin doet Katy Perry graag mee met deze missie, om te laten zien aan haar dochters dat alles mogelijk is als vrouw. De ‘vrouwenmissie’ heet NS-31 en aangezien de reis van deze week NS-30 was, is de verwachting dat de ruimtereis niet al te lang meer op zich zal laten wachten.