​James Webb-ruimtetelescoop spot iets lekkers voor in de cola

A scan of a developing star could be like seeing our solar system in its infancy. @NASAWebb found complex molecules like ethanol and likely acetic acid. The team also detected sulfur dioxide (a possible driver of metabolic reactions on a young Earth). https://t.co/7rEldasGay pic.twitter.com/zJAe8tokIF

Protosterren en chemicaliën

Hij bekeek twee protosterren genaamd IRAS 2A en IRAS 23385. Het zijn babysterren die massa aan het verzamelen zijn en ze blijken te worden omringd door ethanol, beter bekend als alcohol. We hadden het eerder deze week nog over whiskey in de ruimte, maar zo te zien kun je dat dus ook gewoon zelf maken als astronaut. Grapje natuurlijk: de IRAS’en zijn hartstikke ver weg, maar het is wel leuk om te weten dat die sterren baantjes trekken in een ruimtecocktail. Daarnaast is er ook een bepaald zuur gevonden, methaan, formaldehyde en zwaveldioxide. Kortom, het is een gezellige bijeenkomst van een flinke collectie aan chemicaliën.

Je zou denken dat onderzoekers wel oren hebben naar die alcohol, maar dat valt mee. Ze kijken liever naar die zwaveldioxide, die namelijk wel eens een grote rol kan spelen in bepaalde reacties die de aarde heeft ervaren toen de planeet nog in de kinderschoenen stond. Onderzoekers menen dat deze vondst kan bijdragen aan een antwoord op de vraag wat de oorsprong is van complexe moleculen in de ruimte.