India op ruimtemissie naar de zon: dit is wat het daar doet

India is hard bezig zichzelf goed op de kaart te zetten wat de ruimte betreft. nadat het eerst al succesvol op de maan landde, en daar ook al meteen met succes allerlei foto’s maakte en meer, gaat het nu naar de zon om op onderzoek uit te gaan. En het is anno 2023 helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ruimtemissies goed gaan: Rusland heeft laatst nog gefaald toen het tech op de Maan wilde krijgen.

Congratulations to ISRO for the successful launch of India's first Solar Mission Aditya L1! pic.twitter.com/0wyxkfMi2U

Het is niet de bedoeling om letterlijk naar de zon te gaan: dat kan ook niet echt: NASA heeft de zon weliswaar aangeraakt in 2021: het is niet zo dat alle apparatuur zo geschikt is in die hitte. Het apparaat blijft dus mooi waar hij is en zal de zon in de gaten houden met verschillende wetenschappelijke tools. Sommigen zijn er om juist dat lagrangepunt te onderzoeken, terwijl anderen er juist zijn voor de studie van de zon zelf.

Het ruimteagentschap van India, ISRO, heeft nog geen bemande vlucht naar de maan gedaan, maar onbemand doet het het goed. Het is echter nog niet klaar en gaat naar de zon (uiteraard ook onbemand). Het stuurt de ruimtesone Aditya-L1, dat staat voor Surya, de zonnegod die nakomeling is van Aditi (godin van oneindigheid). Eerst gaat de sonde naar het eerste laprangepunt: een soort ultiem midden tussen zon en aarde. Dat is op 1,5 miljoen kilometer bij ons vandaan. Het voordeel van die baan is dat de zon daar altijd zichtbaar is.

Aditya-L1 Mission: The second Earth-bound maneuvre (EBN#2) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru. ISTRAC/ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru and Port Blair tracked the satellite during this operation. The new orbit attained is 282 km x 40225 km. The next… pic.twitter.com/GFdqlbNmWg

Onderzoek naar zonnewind

De onderzoekers willen echter vooral meer te weten komen over zonnevlammen: dat is wanneer energie uit magnetische velden plots vrijkomt en een flinke explosie teweegbrengt. Daarnaast is het ook op zoek naar andere uitbarstingen, namelijk plasmawolken, die in plaats van energie juist in één keer vrijkomen met flinke hoeveelheden plasma. Dat is wetenschappelijk gezien interessant, maar misschien voor ons op aarde wat minder direct van toepassing.

Er is echter wel iets dat de Indiase wetenschappers willen bekijken, namelijk zonnewinden. Daar hebben we het in ons artikel over zonnegaten al eerder over gehad: dit wordt door de zon uitgestoten en reist naar de aarde. Het kan echter ook schadelijk zijn voor bijvoorbeeld satellieten en ruimtereizigers. Het kan zelfs techgadgets beïnvloeden.

Aditya-L1 is inmiddels goed en wel gelanceerd: naar verwachting is de sonde een week onderweg.