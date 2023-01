In 2024 gaat crew met alleen vrouwen de ruimte in

Terwijl we wachten tot de eerste vrouwelijke astronaut voet zet op de maan, is er eerst nog een andere missie die vrouwen in de ruimte op de kaart zal zetten. Begin 2024 gaat er een geheel vrouwelijke crew onder de vlag van Blue Origin de ruimte in.

De crew van Lauren Sánchez De ‘kapitein’ van de crew is Lauren Sánchez, die bekend is als nieuwslezer, maar misschien nog wel bekender is als de vriendin van Jeff Bezos. Daar komt dus meteen de aap uit de mouw, want Bezos runt Blue Origin. Maar goed, het blijft wel een tof gegeven: een volledig vrouwelijke groep die samen de lucht ingaat. Het zijn er in totaal vijf, waardoor we best mogen zeggen: girl power! Tegen Wall Street Journal zei Sánchez dat ze altijd al een missie wilde naar de ruimte en dat haar vriend haar nu bemoedigt om dat vooral lekker te gaan doen. Ze heeft al een shortlist met vrouwen die ze graag meeneemt en die schijnen ook al te hebben toegezegd, maar wie het precies zijn, dat is onbekend. Maar ze is vriendinnen met de Kardashians, dus wie weet hebben we straks juridische hulp in de ruimte in de vorm van Kim Kardashian.

Blue Origin In ieder geval schijnen het vrouwen te zijn die het verschil maken in de wereld en die impact maken, naast dat ze een boodschap te vertellen hebben. Boyfriend Bezos mag niet mee op deze missie, die waarschijnlijk wederom een recreatie-ruimtetrip is. Daar is veel kritiek op: er wordt geen onderzoek gedaan, dus waarom verpesten we onze planeet met zulke zware lanceringen? Tegelijkertijd zeggen voorstanders dat dit soort toeristentripjes juist zorgen dat het geld er is om ook betekenisvolle missies te kunnen doen waarin het doel wel is om wetenschappelijk onderzoek te doen. Blue Origin heeft inmiddels vier missies naar de ruimte gestuurd. De eerste vond plaats in 2021 met Jeff Bezos erin, daarna volgden onder andere William Shatner, bekend van Star Trek en een aantal onbekende ruimtetoeristen die dik geld neertelden om even de ruimte aan te tikken. Waar concurrent Virgin Galactic heel open over de ticketprijzen is, is Blue Origin toch aanzienlijk minder loslippig over de prijzen. Er zijn kaartjes gratis weggegeven, maar er is ook ooit 28 miljoen dollar betaald voor een plekje aan boord.

Vrouwelijke astronauten Of de dame van Bezos moet betalen en hoeveel, dat is de vraag. Plus, hoe zit het met al haar passagiers? We hopen dat het topvrouwen zijn die misschien iets interessants kunnen doen met hun verblijf in de ruimte, maar tot nu toe zijn de ruimtetripjes van Blue Origin erg kort en is het best moeilijk om werkelijk het verschil te maken. Maar ja, wat ze op aarde kunnen, moeten ze toch ook in de ruimte kunnen doen? De mensen die op ruimtereis gaan worden over het algemeen geen astronauten genoemd. Vroeger was je een astronaut als je hoger dan 80 kilometer had gevlogen, maar inmiddels wordt het toch wat meer gezien als iets wat je pas bent als je een dag gewichtsloos bent in de ruimte. Even de ruimte aantikken wordt door veel mensen niet gezien als een astronaut. Anderen menen dat astronauten ook echt wetenschappelijk onderzoek moeten hebben gedaan: kortom, de meningen zijn verdeeld. We houden het vooralsnog dus maar gewoon op een crew. Of ze nou astronauten heten of niet, het is in ieder geval een primeur dat er een groep met alleen vrouwen de ruimte in wordt geschoten.