​Hyundai’s nieuwe robot draagt je baby of je boxen

Het lijkt een trend te zijn onder robotmakers: de robot die dingen voor je draagt. We hebben als mensen blijkbaar zo onze handen vol met.. een smartphone, dat het praktischer is als een robot achter ons aan hobbelt met de boodschappen . Hyundai heeft nu ook een robot onthuld die zowel je baby draagt als je flipchart ondersteunt.

Het apparaat is niet schattig zoals Pepper of een duizendpoot zoals de Tesla Bot moet worden. Eigenlijk is ModED vooral een soort ‘hondje’, zo’n klein plankje met vier wielen eronder waarop je bijvoorbeeld bij een verhuizing de zware wasautomaat verplaatst. MobED kan vanalles dragen, dus ook pakketjes voor pakketbezorgers. De robot is 67 centimeter lang en 60 centimeter breed. Zijn vier banden zijn allemaal 12 inch (30 centimeter in diameter) en dus vrij groot. Dat moet ook wel, want daarmee blijft hij goed stabiel.

Een flipchart, dat is zo’n uit de kluiten gewassen kladblok waarop je aantekeningen kan maken als je voor een groep staat: je zou het door het thuiswerken bijna vergeten. Er zijn ook elektrische varianten, zoals je hierboven op de foto ziet. De nieuwe MobED van Hyundai is het niet vreemd. De robot werd onthuld met de mogelijkheid om dat hij zowel een televisiescherm voor je kan verrijden als een flipchart kan vasthouden.

MobED

Niet dat we er in Nederland veelvuldig gebruik van zullen maken, maar het apparaat is voorzien van een speciaal systeem waardoor hij ook stabiel blijft als hij een heuvel op moet. Wel handig voor ons land: hij kan ook vrij goed tegen drempels. Ook bijzonder: hij kan dat wat hij vasthoudt veranderen van positie, dus als je een kostbaar object vervoert, dan kan hij zorgen dat hij niet net het randje van je nieuwe speaker tegen een muurtje butst.

Het is voor sommige mensen een brug te ver, maar Hyundai laat MobED ook zien als onderstel voor een kinderwagen. Je kunt dus het leven van je baby in de handen (wielen) van een robot leggen. Hyundai schrijft over zijn draagplatform echter niets over baby’s, maar wel dat het bijvoorbeeld zo kan worden ingesteld dat ouderen erop kunnen leunen. Ook geeft Hyundai aan dat het van plan is om deze 30 kilometer per uur rijdende robot te verkopen aan industriële partners.

Het is onbekend hoe het apparaat precies navigeert (sensoren? lidar?) of hoeveel het apparaat gaat kosten. In ieder geval heeft hij een heleboel concurrentie op het gebied van spullen dragen, al is hij dankzij zijn zeer andere formaat waarschijnlijk wel heel anders toepasbaar dan de meeste draagbots.