Het wordt druk in het ISS

Die lancering stond enkele weken geleden dus nog niet op de planning, maar door een probleem met de Jojoez waarmee enkele maanden geleden drie kosmonauten naar het ISS reisden, hebben de Russen deze ‘reddingscapsule’ halsoverkop gereed moeten maken. Daarmee moeten over enkele maanden – waarschijnlijk pas in september – de drie gestrande kosmonauten terug naar de aarde keren.

De komende dagen wordt, als alles volgens planning verloopt, druk in het International Space Station (ISS). Dit weekend arriveert een Sojoez ‘ reddingscapsule ’ bij het ruimtestation en een paar dagen later ook de volgende SpaceX ruimtecapsule . Daarna verblijven de komende maanden maar liefst elf astronauten en kosmonauten in het ISS. Volle bak dus.

Vier nieuwe ruimtereizigers arriveren met SpaceX

Als alles volgens planning verloopt, dan vertrekt in de vroege ochtend op maandag (01u45) de SpaceX Crew-6 missie. Aan boord van die Crew Dragon capsule, die door een Falcon9 raket van SpaceX de ruimte in geslingerd wordt, bevinden zich vier astronauten. Enkele dagen later, als zij in het ISS arriveren, leven en werken er dan dus elf astronauten en kosmonauten in het ruimtestation.

Ook zonder de problemen met de Sojoez capsule zou het ISS de komende weken door elf personen bemand worden. Echter, voor drie van hen was de terugreis gepland voor eind maart. Die wordt nu dus zo’n half jaar uitgesteld.

Met elf astronauten en kosmonauten is het ISS de komende maanden dus zo goed als ‘vol’. Dat is ook mede de reden waarom de extra Sojoez capsule die de Russen enkele dagen geleden lanceerden, geen bemanning mee kon nemen. Op zich geen probleem. Het ISS wordt vaker bezocht door ruimtecapsules die – onder andere voor de bevoorrading – zonder bemanning naar het ruimstation reizen.