De Russen zijn klaar met het ISS

Rusland heeft de knoop doorgehakt. Na enkele ‘dreigementen’ is het nu zeker dat ze het ISS gaan verlaten. Vanaf 2024 zullen zij het ruimtestation van de gezamenlijke ruimtevaartorganisaties letterlijk de rug toe keren en een eigen station bouwen. Het is volgens de Russen een direct gevolg van de sancties die het ‘Westen’ hen oplegt vanwege de oorlog in de Oekraïne. Een bijzondere wending, omdat nog geen twee weken geleden de ISS-ruzie opgelost leek.

Nieuwe Space Race op komst?

De relatie tussen het Westen en Oosten staat de afgelopen maanden weer net zo onder spanning als ten tijde van de Koude Oorlog die tussen de jaren 50 en 90 ‘woedde’. Destijds leidde die spanningen niet alleen tot een aantal bijna oorlogen, over en weer aangevuld met dreigementen over het gebruik van kernwapens. Ook in de ruimte waren ‘Amerika’ en ‘Rusland’ elkaars vijanden. Dat leidde tot de ‘Space Race’, gedreven door het idee dat wie van beide grootmachten de ‘Ruimte kon veroveren’, ook de absolute wereldmacht in handen zou krijgen.

Gek genoeg was het, begin jaren 70, juist ook de Space Race die bijdroeg aan de eerste pogingen om de spanningen tussen beide landen te verlichten. Daarvoor werd door de ruimteorganisaties van Rusland en Amerika het Apollo-Sojoez project, wat uiteindelijk leidde tot een ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische astronauten (en kosmonauten) in een baan rond de aarde. Het bleek echter nog niet tot een definitief einde van de Koude Oorlog in te luiden. Dat zou nog duren tot Reagan en Gorbatsjov elkaars vrienden werden.

Laten we hopen dat de nieuwe Koude Oorlog geen 40 jaar duurt en dat de Ruimte weer een rol speelt in het samenkomen van de koppige mogendheden.