ISS-ruzie tussen Rusland en de Verenigde Staten lijkt opgelost

Rusland heeft sinds het zelf startte met de Oekraïne-oorlog voor veel onrust gezorgd binnen en buiten aarde. Zo heeft de Russische ruimteorganisatie Roscosmos al meerdere malen het nieuws gehaald met zijn dreigementen rondom het ISS. Het ging zelfs zo ver, dat het normaal zo vreedzame NASA Roscosmos erop aansprak toen het een vlag op ISS toonde die wordt geassocieerd met de oorlog. Maar, nu lijkt er even geen vuiltje aan de lucht: de twee ruimtegrootmachten hebben een overeenkomst bereikt.

Ruimteruzie NASA en Roscosmos zijn het eens geworden over de ruimtevluchten die plaatsvinden naar en van het International Space Station. Hierdoor is het mogelijk om zowel Russische als Amerikaanse astronauten te laten meevliegen, ongeacht welke organisatie het vervoer regelt. Roscosmos is positief gestemd: “Deze overeenkomst is in het voordeel van zowel Rusland als de Verenigde Staten. Het benadrukt de ontwikkeling van samenwerking binnen het ISS.” Een positieve noot in een periode waarin de spanningen op het ISS juist oplopen. Vorige week nog toonden de Russen in het ISS een vlag die wordt geassocieerd met de oorlog tegen Oekraïne en dat liet NASA niet ongemerkt voorbij gaan. Het maakte een statement door deze actie van de Russen af te keuren. De Russen houden zich al een paar maanden weinig met de andere astronauten op het ISS bezig, omdat Roscosmos meent dat het niet oké is met de sancties die diverse landen Rusland hebben opgelegd.

Dreigementen van Roscosmos Het zei: “De sancties betekenen de dood van de Russische economie en wanhoop en honger voor onze mensen. Allemaal om ons land op de knieën te krijgen”. Hoewel Roscosmos overtuigd is dat de landen daar niet in slagen, was de boodschap duidelijk, zei Roscosmos destijds. Die heftige woorden waren slechts het topje van de ijsberg. Het kan echter zijn dat het aanstellen van een nieuwe topman bij Roscosmos voor een frisse wind heeft gezorgd. Dmitry Rogozin moest van Putin weg. De nogal uitgesproken man én nationalist heeft veel dreigende dingen gezegd, waaronder het bovenstaande, maar ook dat hij het International Space Station misschien wel op de Verenigde Staten zou laten crashen. Hopelijk doet de nieuwe man in de hoogste stoel van Roscosmos dat beter: dat is Yuri Borisov, die eerder vervangend vice premier was van Putin.

Gezamenlijke vlucht Het lijkt er wel op, nu er overeenstemming is met de Amerikanen. In september vindt de eerste vlucht van NASA en Roscosmos naar het ISS plaats. Dan gaat de astronaut Frank Rubio met de kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitry Petelin richting het station. Hopelijk betekent het begraven van de strijdbijl dat de Russen de meterslange robotarm die we in Nederland hebben gemaakt toch wel gaan gebruiken. Het was daar eerder mee gestopt door de sancties, maar wie weet is er er nu toch weer een manier om dat wel te laten doorgaan. Alles in naam der wetenschap natuurlijk, want dat is immers onder andere waar de 11 meter lange robot voor is gemaakt. Eerst maar afwachten hoe die eerste gezamenlijke ruimtereizen naar het ISS gaan.