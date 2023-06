Global Running Day: 5 x tech om je te helpen bij hardlopen

Polar H10 Hartslagmeter

We bespraken laatst al dat een hartslagband een meer accurate weergave van je hart geeft tijdens het sporten, dan een wearable kan doen. Op die manier kun je heel gericht op je hartslag lopen en in de ‘sweet spot’ blijven lopen zodat het hardlopen aangenaam blijft. De hartslagsensor van Polar is enorm goed: via Bluetooth verbind je hem aan je smartphone of Polar-sporthorloge en omdat er een gecodeerde verbinding is, ontstaat er geen storing met andere hartslagsensoren. Dit exemplaar is waterdicht, dus je kunt er zelfs mee gaan zwemmen.

Bee Safe ledvest

Het is niet het meest charmante kledingstuk, maar het kan wel je leven redden. Zeker als je vaak op boerenlandweggetjes moet hardlopen, dan is dit reflecterende vest met ledlicht een goede manier om automobilisten en ander verkeer op de hoogte te stellen dat je er bent. Bovendien zorgt het ledlicht er ook voor dat je wat ziet, want niet elke weg is even goed verlicht. Ook ideaal als je bijvoorbeeld juist het bos induikt als het donker wordt.