Gerucht: Apple ontwikkelt een huisrobot

Het leek gek toen Apple een VR-bril bleek te maken, maar ook toen bekend werd dat het populaire gadgetmerk een auto in productie had. Nu is dat laatste ook afgeblazen, maar nu is er weer een andere tak van sport waar Apple zich in zou storten: huisrobots.

Apple huisrobot

Apple zelf zwijgt er nog over in alle talen, maar de geruchtenmolen draait overuren. Apple zou ongeveer toen het ook met de auto bezig ging al met persoonlijke robots aan de slag zijn gegaan, waardoor de ontwikkeling al verder gevorderd kan zijn dan we zouden denken: we horen het immers nu voor het eerst. Bovendien is het niet een heel gek idee: Elon Musk heeft bij Tesla al jaren een huisrobot in de maak. En nog een grote plus: de mensen die eerst aan de elektrische auto van Apple werkten, die kunnen nu aan de robot gaan werken (van één persoon is ook bekend dat dat het geval is).

Bloomberg schrijft dat het echter nog wel pril is: er is nu een soort robot gemaakt die je kan volgen in je huis en er komt een soort iPad-achtig apparaat dat via een robot kan verplaatsen. Dat laatste is bedoeld om te leren hoe hoofdbewegingen in elkaar zitten en zo kan het zorgen dat het scherm ‘kijkt’ naar één bepaalde persoon in de groep. Verder is er nog niets bekend over deze huisrobot, dus we weten niet precies welk doel de robot heeft. Mogelijk dingen aangeven, maar dat is nog toekomstmuziek.