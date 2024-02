​Apple Car is niet meer: Apple stopt met eigen auto

Apple stopt met het maken van zijn eigen elektrische auto. Het bedrijf zou al meer dan tien jaar werken aan een auto die zelfrijdend is, maar dat is nu voorbij. Meerdere bronnen laten weten dat Apple met Project Titan stopt.

BLOOMBERG: $AAPL APPLE IS CANCELING THEIR ELECTRIC CAR EFFORTS It’s all Generative AI now… $TSLA Tesla popped slightly higher once this story broke pic.twitter.com/3it7bIhecR

Project Titan gestopt

Bloomberg sprak met bronnen die aangeven dat Apple het nieuws vandaag intern deelde en dat er geen banen verloren gaan. De maar liefst 2.000 mensen die aan deze Apple Car werkten, worden deels ondergebracht in teams die aan kunstmatige intelligentie werken, deels ontslagen. Hoe die verdeling is, dat is onbekend (of misschien zelfs nog onduidelijk). Het moet een flinke klap zijn, zeker voor mensen die jaar in, jaar uit aan deze autonome auto hebben gesleuteld. Tegelijkertijd zijn dat waarschijnlijk ook de mensen die weten dat het project op een bepaald moment niet langer levensvatbaar is.

Het vreemdste is misschien wel dat er de laatste tijd juist heel veel nieuws was over het project. De een schreef dat de lancering van 2026 naar 2028 was uitgesteld, terwijl de ander liet weten dat Apple al meer dan 70.000 kilometer zou hebben gereden om de autonome rijtech te testen. Bovendien werkten ook niet de minsten in het team achter Project Titan: onder andere de CEO van Canoo en iemand die hielp bij de ontwikkeling van Autopilot van Tesla. Echter bleek het mede intern een problematisch project te zijn, waarin medewerkers vaak met heel veel kennis al vroeg verdwenen en waarbij de plannen vaak werden veranderd.