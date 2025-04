Firefly-raket faalt in het lanceren van grote satelliet

Het was de bedoeling dat Firefly Aerospace zijn Alpha-raket goed en wel liet vertrekken vanuit Californië, maar dat is mislukt. Het is niet gelukt om de satelliet die het moest vervoeren op de juiste plek te krijgen. Niet heel gek, het gebeurt vaker dat een lancering mislukt, maar deze is wel bijzonder. Dit is waarom.

Firefly Aerospace

Het leek op zich goed te gaan, maar na 2,5 minuut ging het mis. De vier Reaver-motoren deden wat ze moesten doen, maar ineens was daar witte rook. Normaal is dat een goed teken, maar in de ruimtevaart niet. Daar betekent het voornamelijk dat er een explosie heeft plaatsgevonden en dat betekent weer dat het waarschijnlijk einde verhaal is.

De satelliet van Lockheed Martin heeft het niet gered: Firefly stopte de webcast nog voor het heel duidelijk was over wat er nu precies wel en niet was gebeurd in het lanceerproces. Uiteindelijk bleek dat er een probleem plaatsvond tijdens de eerste fase, waarin twee elementen uit elkaar moesten gaan. Hierdoor kwam de raket niet hoog genoeg. Later zei Firefly echter weer iets anders: er ging juist iets mis tussen de scheiding uit de eerste fase en de ontsteking uit de tweede fase, waardoor er een onderdeel verloren ging en de raket niet meer genoeg voortstuwing had.