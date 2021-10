​Alles wat je moet weten over ruimtevaartorganisatie Firefly

Firefly is niet alleen een geweldige serie van Joss Whedon, het is ook een ruimtevaartorganisatie zoals NASA en SpaceX . Firefly is meer zoals SpaceX, want het is een commercieel bedrijf, al is CEO Tom Markusic wel een ex-NASA-medewerker. Het werd opgestart in 2017, nadat het vorige bedrijf Firefly Space Systems (dat in 2014) was opgericht failliet ging. Nu plant het zijn eigen maanmissie.

Firefly Aerospace

Firefly is vooral gericht op het lanceren van kleinere satellieten, maar wil ook vracht transporteren naar de Maan. Raket Alpha was het paradepaardje van het bedrijf. Het was een tweetrapsraket die in een keer 400 kilogram aan vracht de ruimte in kreeg. De raketmotor was erg innovatief: voor het eerst maakte deze gebruik van het aerospike-principe: hierbij wordt de uitstoot in een punt gemaakt, waardoor het efficiënter werkt.

Dat was nog wel een dingetje, want Tom ontwikkelde die raket toen hij nog bij zijn ex-werkgever Virgin Galactic werkte. Tel daar nog eens een Brexit bij op waardoor een investeerder zich terugtrok en Firefly moest in 2017 failliet worden verklaart. Echter werd het bedrijf meteen weer opgestart, met dank aan de rijke Max Polyakov die de hele boedel van Firefly opkocht en samen met Tom startte met Firefly Aerospace.