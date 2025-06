Europese maanrover Tenecious gesneuveld: het zit ons op ruimtevlak niet mee

De Europese ruimteorganisatie ESA is heel actief, maar heeft doorgaans niet de grote successen die we bijvoorbeeld meekrijgen uit de Verenigde Staten. Hebben we hier in Europa een keer wel iets spannends, namelijk een maanrover, dan versturen we die met een Japanse raket waarmee we inmiddels de connectie hebben verloren.

Tenacious

Tenacious is de naam van de maanrover. Hij had de eerste Europees gemaakte rover moeten zijn die op de maan zou landen, maar er lijkt onderweg iets verkeerd te zijn gegaan. Hij reisde mee met de tweede missie van HAKUTO-R, die eerder al in een crash eindigde. Nu lijkt er geen crash te hebben plaatsgevonden, maar zeker weten doen we het niet: de connectie is namelijk weggevallen. Sneu, want het is voor het Japanse ispace, een commerciële organisatie, een mislukking.

ESA ondersteunde de missie en de rover werd ontworpen, gemaakt en getest in Luxemburg bij ispace Europe. Het is niet zomaar dat Luxemburg werd gekozen: het is na de Verenigde Staten de eerste plek waar bedrijven het recht hebben om bronnen uit de ruimte te halen die ze nodig hebben. Een van de missies van de Tenacious was dan ook om regoliet mee te nemen van de maan, die het dan weer aan NASA zou doorgeven. Regoliet is het grijzige stof dat op de grond van de maan ligt.

Het is vrij bijzonder dat een Europese organisatie een contract krijgt van NASA om zoiets te doen, maar het maakt het tegelijkertijd nog vervelender wanneer er iets onderweg misgaat. De missie wordt onder andere ondersteund door het Luxemburgse, nationale ruimteprogramma LuxIMPULSE, waarbij startups op belastingvoordeel en subsidies kunnen rekenen als ze daarmee bijdragen aan aan de ruimte-industrie van Luxemburg.