Japanse maanlanding gaat mis

Helaas, zo bleek al vrij snel nadat het geplande tijdstip van de landing gepasseerd was, is de landing hoogstwaarschijnlijk mislukt. Vlak voor ‘touchdown’ werd het contact met de maanlander verbroken. Het team van Ispace, een Japanse commerciële ruimtevaartorganisatie, slaagde er vervolgens niet in om het contact te herstellen. Daarom trokken ze de voorzichtige conclusie dat de missie mislukt is.

De afgelopen 24 uur waren de spannendste voor de Japanse commerciële maanlander Hakuto-R. Na de lancering, in december met een raket van SpaceX, en een reis van zo’n 340.000 kilometer moest hij dinsdagavond veilig op de Maan landen. Op dat moment had hij al ruim een maand in een baan rond de Maan doorgebracht. Aan boord waren uiteraard geen astronauten – die staan pas gepland voor de Artemis missie van de NASA in 2025 – maar wel een maanrover.

Niet iedereen heeft The Right Stuff

Het is bepaald geen sinecure om een ruimteschip op de maan te laten landen. Ten eerste moet je er al zien te komen. Ik bedoel, de Starship van SpaceX die over enkele jaren mensen en vracht naar de maan, en zelfs Mars, moet brengen is na jaren van ontwikkeling en diverse (mislukte) tests nog niet eens buiten de dampkring van onze eigen Aarde geraakt.

En de Artemis missie heeft de afgelopen jaren ook al heel wat tegenslagen moeten verwerken. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk wel goed zal komen, zeker met de Artemis missie. Maar als je bedenkt hoe ver de technologie en (ruimte)wetenschap gevorderd is sinds de jaren 60, dan maakt dat de prestatie van het Apollo-project, gestart in 1961 onder druk van de Koude Oorlog tussen de VS en USSR (Sovjet Unie), nog veel indrukwekkender dan het toen als was. In 8 jaar tijd werd een ruimtevaartprogramma opgetuigd en de eerste mensen op de maan gezet (juli 1969).

Tsja, niet iedereen heeft The Right Stuff. Voor wie een prachtig document van het prille begin, met alle mislukkingen en uitdagingen, van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma wil zien, die moet de film The Right Stuff maar eens bekijken.