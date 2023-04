NASA toont crew voor zijn eerste bemande maanmissie in 50 jaar

Het is een enorm statige foto die indruk maakt: de vier astronauten die NASA heeft gekozen voor de eerste bemande maanmissie in 50 jaar bestaat uit vier knappe koppen: Christina Koch, Victor Glover, Reis Wiseman en Jeremy Hansen. Die laatste is een wat vreemde eend in de bijt, want hij is geen Amerikaan, maar kom van de Canadian Space Agency. Dit zijn de mensen die volgend jaar een rondje om de maan gaan vliegen.

Dat hebben we vijftig jaar niet gedaan, met mensen zo dichtbij de maan komen. Het duurt echter nog wel even voor de missie aanvangt. Natuurlijk gaan de astronauten wel al in training, maar de geplande releasedatum ligt toch echt ergens in november 2024, als de weergoden en de techniek NASA dan goed gezind zijn.

De Artemis II-missie is er niet voor bedoeld om astronauten voet te laten zetten op het maanoppervlak. Het idee is dat de astronauten een soort ultieme proefrit maken in de voorbereiding op de missie waarbij er wel voet wordt gezet op de maan, Artemis III. Die zal echter niet voor 2025 de lucht in worden geschoten. De vier dappere mensen die bovenaan dit artikel prijken, die maken een rondje om de maan.

Vier astronauten

Nieuwsgierig wat voor soort mensen astronaut worden? Dat wordt een steeds minder voor de hand liggend antwoord: NASA selecteert weliswaar mensen op hun kunnen, maar we zien ook mensen die helemaal geen wetenschappelijke achtergrond hebben de ruimte ingaan. Denk aan de toeristische ruimte-uitstapjes van bedrijven als Blue Origin en Virgin Galactic, waarmee binnenkort bijvoorbeeld deejay Steve Aoki reist.

Dit zijn de vier crewleden van Artemis II:

Christina Koch

De 44-jarige Christina heeft een record op haar naam: ze deed de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling in 2019 en maakte de langste ruimtevlucht voor een vrouw ooit mee: met 328 dagen in de ruimte. Kortom, ze is niet bepaald nieuw. Deze elektrisch engineer heeft allerlei wetenschappelijke instrumenten helpen ontwikkelen voor NASA-missies en ze is met zes ruimtewandelingen zeer ervaren.

Victor Glover

Victor is 46 jaar en hij is marinepiloot geweest. In 2021 heeft hij zijn eerste ruimtetrip gemaakt, namelijk in de Crew Dragon van SpaceX. Hij spendeerde een half jaar aan boord van het ISS. In 2013 werd hij als astronaut geselecteerd door NASA en hij is erg enthousiast over de missie. Hij meent dat dit de eerste stappen richting Mars zijn.

Reis Wiseman

Reis is een marinepiloot die al in 2009 is uitverkoren om astronaut te worden bij NASA. Hij heeft de ruimte dan ook eerder van dichtbij mogen ervaren, namelijk tijdens een 165 dagen durende trip naar het Internationale Space Station. Reis is de commandant van de missie.

Jeremy Hansen

De Canadees Jeremy is een van de weinige actieve astronauten uit Canada. Er zijn er maar vier en Jeremy is ook al in 2009 geselecteerd als astronaut. Hij heeft een verleden als piloot van gevechtsvliegtuigen. Inmiddels traint hij andere astronauten, maar moet hij zelf ook nog de nodige trainingen ondergaan om straks in november 2024 zelf op missie te gaan. Leuk detail: hij is de eerste Canadees die de diepe ruimte ingaat.