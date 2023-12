Eerste elektrische vliegschool wil piloten laten vliegen op zonne-energie

Het lijkt allemaal volstrekt vanzelfsprekend. Auto's worden elektrisch dus waarom kijken we ook niet naar vliegtuigen en boten. We struikelen helaas nog wel over de alternatieven. Het project om auto's te laten rijden op zonne-energie (Lightyear) werd letterlijk een groot fiasco. Inmiddels is er een nieuw inititief in de lucht, vliegen op zonne-energie wat betekent geen uitstoot en weinig geluid

Vliegen op de Zon

Om dat mogelijk te maken is er een crowdfundingcampagne 'Vliegen op de Zon' gestart. Het begin is veelbelovend. In de eerste week na de lancering heeft deze crowdfundingcampagne van E-Deck en E-Flight Academy bijna €300.000 opgebracht. Volgens de duurzame luchtvaartondernemers Evert-Jan Feld, Matthijs Collard en Merlijn van Vliet wijst dit op een krachtige aantrekkingskracht van duurzame luchtvaart op zowel investeerders als het publiek.

Teuge Airport

De E-Flight Academy claimt 's werelds eerste elektrische vliegschool te zijn en werkt samen met E-Deck aan de ontwikkeling van de 'Hangaar van de Toekomst' op Teuge Airport. Dit baanbrekende project omvat de installatie van 530 zonnepanelen en een grote megabatterij, waardoor volledig elektrisch vliegen op zonne-energie mogelijk wordt. Op deze schaal is een dergelijk concept nog nergens ter wereld uitgevoerd. Zodra het project is voltooid, kunnen tegelijkertijd 10 elektrische auto's en 4 elektrische vliegtuigen op zonne-energie worden opgeladen.

Lees ook: E-Flight Academy maakt eerste elektrische vlucht naar het buitenland



Sinds 2,5 jaar draagt de E-Flight Academy bij aan een groenere luchtvaart met vier elektrische vliegtuigen die het hele jaar door lessen verzorgen, resulterend in geen uitstoot en weinig geluid. Vorig jaar was meer dan 10% van de vluchten op Teuge Airport volledig elektrisch.