Deze Nederlandse warmtebatterij maakt ons eten duurzamer

De Warmtebatterij is bijzonder: hij verbruikt geen energie, stoot geen gassen uit, en ziet er aan de binnenkant dan ook niet uit als een traditionele batterij die je kent uit je smartphone. Er wordt Phase Change Material ingezet. Dit zit op verschillende plekken door de kas heen en kan dan opladen en ontladen, gebaseerd op temperatuursverschillen en door te stollen en weer vloeibaar te worden, schrijft Change.inc.

Tuinkers

De kans dat je wel eens groenten gaat eten die duurzamer zijn verbouwd dankzij deze batterij is groot: onder andere een van de grootste bedrijven ter wereld als het om tuinkers gaat. Dus als je in een restaurant zit en je krijgt een bord met groene tuin- en waterkers erop, dan is dat misschien wel gekweekt met behulp van de Warmtebatterij, die ook echt zo lekker simpel en Hollands Warmtebatterij heet.

Thermeleon is gestart door De Jong en Wieleman, twee oud-studenten van de TU Delft. Wieleman is inmiddels niet meer betrokken bij het bedrijf, maar De Jong runt de boel vanuit de Van Nellefabriek in Rotterdam. Thermeleon doet ook veel voor duurzame oplossingen in de kasbouw en groenteteelt. Zo wil het onder andere kijken hoe tomaten op hun duurzaamst kunnen worden geteeld.