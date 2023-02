Batterijen zijn broodnodig voor de toekomst: 5 alternatieven

Of je het een accu noemt of een batterij, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is een manier om energie op te slaan en langzaam vrij te geven om zo een lamp, een telefoon of zelfs een volledige auto te laten werken. Batterijen zien we bijvoorbeeld ook steeds vaker in huizen, om de uit zonnepanelen gewonnen energie op te slaan voor in de avonduren. Er is veel vraag naar batterijen, maar is lithium-ion wel zo duurzaam? Niet echt. Dit zijn vijf alternatieven.



Alternatief voor batterijen

Op dit moment is 90 procent van de batterijen die we gebruiken als consumenten gemaakt van lithium-ion. Het is een enorm slimme manier om energie op te slaan, maar tegelijkertijd is er zoveel vraag naar, dat de accu’s bijna niet aan te slepen zijn. Een voordeel is dat er zoveel makers zijn van dit type batterij, dat de producten die er gebruik van maken hierdoor ook beter betaalbaar worden. Klinkt goed, maar lithium is niet zo milieuvriendelijk. Eén ton lithium maken, dat betekent 2,2 miljoen liter water gebruiken. Juist omdat er veel in Zuid-Amerika wordt geproduceerd, ontstaan er veel problemen rondom het gebruik van water. Lithium is chemisch en heel slecht voor de grond, naast dat het ook nog luchtvervuiling veroorzaakt.