​Bose komt ook met een Dolby Atmos-soundbar: Smart Soundbar 900

De strijd tussen Sonos en Bose is nog niet gestreden. De twee high end-audiomerken blijven tegen elkaar opboksen met allerlei apparatuur en de nieuwe inzet is: Dolby Atmos. Bose heeft zijn eerste soundbar geïntroduceerd met Dolby Atmos. Goedkoop is het apparaat bepaald niet.



Smart Soundbar 900

Als je de naam Smart Soundbar 900 leest, dan klinkt die 900 vooral als iets hypermoderns. Echter staat die 900 ook voor iets anders: de prijs. Deze nieuwe soundbar kost namelijk 900 dollar (760 euro). Een flink bedrag, maar daarvoor krijg je wel Dolby Atmos, de audiotechnologie die op dit moment hoge ogen gooit.

Dat komt omdat Dolby Atmos het geluid via het plafond naar jou als luisteraar kaatst, precies zoals ook in de bioscoop gebeurt. Hierdoor lijkt het net alsof een vogel die van de ene kant in het beeld naar de andere kant in het beeld vliegt ook echt hoorbaar van links naar rechts fladdert. Niet voor niets zijn er bioscoopzalen met Dolby Atmos, waar je vaak ook wat meer voor betaalt: het is geweldige audiotechnologie.