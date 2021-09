Nieuwe Bose-headset heeft een batterijduur van 24 uur

QuietComfort 45

We wisten door diverse roddels al een tijdje dat hij kwam, maar nu is het officieel. Boses nieuwe hoofdtelefoon is een feit. De QuietComfort 45 is een hoofdtelefoon in een wat hoger segment, want hij kost zo’n 300 euro. Daarvoor krijg je wel een audiogadget met actieve noisecancellation, betere audio bij telefoongesprekken en een flinke batterijduur van 24 uur. Schrik niet: je moet hem daarvoor wel 2,5 uur opladen (!). Je hebt hem in een kwartier wel al een heel eind vol: je kunt dan al drie uur luisteren.

Bose is er zelf in ieder geval enorm van onder de indruk, want het noemt zijn QuietComfort 45 “een update van de hoofdtelefoon die hoofdtelefoons herdefinieerde”. Bose schrijft: “Je voelt het zodra je ze aantrekt. De zachte, pluche kussens sluiten je af. Dan draai je de schakelaar om en de wereld vervaagt. De muziek begint. De originele hoofdtelefoon met ruisonderdrukking is terug, met een betere stilte van wereldklasse (plus de nieuwe Aware-modus), schokkend lichte materialen voor eersteklas comfort en gepatenteerde akoestische technologie voor diep, helder geluid. Bose QuietComfort 45 draadloze hoofdtelefoon met de perfecte balans tussen stilte, comfort en geluid.”