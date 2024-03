Bitcoin in de lift maar experts sturen je alle kanten op, zekerheden zijn er niet

Dat het op dit moment heel goed gaat met de koers van Bitcoin hoeven we niet uit te leggen. Je wordt immers bedolven onder berichten over de Cryptomunt. Van ongekende hoogtes tot ver boven de 300.000 dollar tot aan berichten van de Europese Centrale Bank (ECB) dat Bitcoin totaal geen waarde heeft en niets meer is dan opgeblazen lucht. Aan het woord zijn meestal 'de experts'. Zij die ogenschijnlijk krachtige voorspellingen durven te doen, gebaseerd op statistieken uit het verleden, aannames, banken in de VS en rentepercentages.

Moet je naar ze luisteren of is ook hun kennis veel te veel gebaseerd of willekeurige aannames. Als er wel zekerheden waren was het allemaal heel makkelijk. Dan zou Bitcoin een schaarste product zijn en zouden de bezitters allemaal fluitend en rijk door het leven gaan. Maar niets is minder waard. De koers van Bitcoin is even grillig als het weer. Hoewel je daar nog satellietbeelden bij hebt of platteland experts aka boeren die aan de wolken en de wind haarfijn je uitleggen dat er beter weer op komst is.

Miners, Bitcoin halving en experts

Bitcoin miners zijn essentieel in het bestaan van de cryptomunt, zij zijn immers de beveiligers van het Bitcoin-netwerk en gebruiken hun krachtige computers om transacties te verifiëren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Hiermee houden ze het systeem betrouwbaar en voorkomen ze fraude. Als beloning ontvangen ze nieuwe bitcoins, wat het netwerk stimuleert en onderhoudt. Hun rol is cruciaal voor de integriteit en het voortbestaan van Bitcoin.

Maar dan is daar de aanstaande (inmiddels 4e) Bitcoin halving, een sleutelmoment dat de beloning voor het delven van Bitcoin halveert en de financiële vooruitzichten van miners ingrijpend kan veranderen. Deze gebeurtenis zal niet alleen de winst van miners verminderen, maar ook de koers van Bitcoin beïnvloeden. Na de halving komt er nog maar de helft van het aantal nieuwe Bitcoins vrij. Op dit moment zijn dat er 900 per dag, maar na de halving zijn dat nog maar 450 Bitcoins per dag.

Er hangt dus een spannende tijd in de lucht voor miners en voor alle bezitters van Bitcoin. De vraag is maar, afhankelijk van de koersontwikkeling, of al die miners deze halving kunnen overleven. Tot het zover is, profiteert het Bitcoin netwerk echter van de voorspoed onder miners die essentieel zijn voor zijn beveiliging en stabiliteit.

Deze Bitcoin halvering vindt overigens ongeveer elke vier jaar plaats. Dit jaar wordt deze verwacht rond 20 april a.s. maar het definitieve moment en tijdstip is nooit exact te voorspellen. Je kunt stellen dat de aankomende halving één van de weinige zekerheden is. Die komt er met grote snelheid aan en veel van wat nu gebeurd heeft daar mee te maken.

Wat voorspellen de Bitcoin experts

Het is smullen voor experts, voorspellen ze allemaal een mooie zomer met veel zon en heerlijke temperaturen zonder een dagje regen of zijn er ook die juist regen, onweer tot aan noodweer voorspellen. Naar wie moet je luisteren of regeert hier dat beroemde koffiedik en heel veel emotie?

Zeker is dat de halvering de nieuwe aanvoer van bitcoins aanzienlijk beperkt. Dat zou de prijs kunnen opdrijven als de vraag gelijk blijft of groeit. In tegenstelling tot fiatgeld, dat oneindig bijgedrukt kan worden, verhoogt elke halvering de schaarste van bitcoin. Die ingebouwde schaarste zou de waarde van bitcoin op lange termijn kunnen versterken.

Een koers van 70.000 dollar is heel realistisch

Niet iedereen is overtuigd van een rooskleurige toekomst voor de koers van Bitcoin

De koers van de Bitcoin zweeft nu rond de 70.000 dollar. We hebben daarmee de zone van de diepe waarde van de munt achter ons gelaten. Een van de experts is Charles Edwards, oprichter van het kwantitatieve Bitcoin- en digitale activafonds Capriole Investments. Hij is van mening dat Bitcoin nu eerlijk geprijsd is rond die 70.000 dollar , gebaseerd op de energie die door miners gebruikt wordt. Dit is een belangrijk moment dat sinds eind 2020 niet meer is voorgekomen, waarbij de prijs overeenkomt met de intrinsieke energiewaarde van het netwerk. Volgens Charles is de diepe waarde van Bitcoin verdwenen. Uiteindelijk had iedereen 2 jaar de tijd om ondergewaardeerde Bitcoin op te pikken. Te laat want inmiddels zijn we aan een nieuw en spannend hoofdstuk begonnen is zijn conclusie.

Sommigen markeren de recente recordhoogtes als het begin van een mogelijke terugval, die dan weer haaks staat op het idee dat een groeiende interesse voor crypto de markt verder omhoog zal stuwen. Volgens het on-chain data-analyseplatform CryptoQuant, moeten Bitcoin en Ether (ETH), de grootste altcoin, hun huidige pieken duidelijker overstijgen. Belangrijk daarin is de naderende beslissing in de VS over het toelaten van Ether exchange-traded funds (ETF's) als belangrijke factor.

Als BTC en ETH in maart geen significante nieuwe recordhoogtes bereiken, verwachten zij in april en mei een daling, voorafgaand aan de Bitcoin halving en de potentiële goedkeuring van de ETH ETF. En dan zou maart, na een bullish februari, weleens een heel cruciale maand kunnen worden.